Boris Bondarev, diplomático ruso desertor: "Putin solo comprende el lenguaje de la fuerza... por eso, respeta a Trump"

La misión de Rusia ante la ONU en Ginebra solía ser el lugar al que Boris Bondarev acudía a trabajar, hasta que finalmente renunció a su puesto. Era mayo de 2022. Desde entonces, Bondarev, hoy de 44 años, ha sido uno de los pocos exdiplomáticos rusos que se han atrevido en criticar públicamente al presidente Vladímir Putin dando la cara. Lo ha hecho en contadas entrevistas concedidas especialmente a medios anglosajones, como el 'New York Times' y la BBC.

Su caso, sin embargo, es interesante. Antes de dimitir, argumentando que estaba en contra de la "sangrienta y necia" guerra del Kremlin en Ucrania, Bondarev desempeñó durante dos décadas funciones en el servicio exterior ruso. Un observatorio privilegiado para entender desde dentro cómo piensan los que mandan hoy en Moscú y qué se puede esperar de la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de negociar con Putin. Con este preámbulo, EL PERIÓDICO contactó con él.

Trump quiere negociar con Putin. Pero, ¿quiere Putin negociar con Trump?

Es paradójico porque nunca he tenido una opinión especialmente alta de la diplomacia rusa. Pero en este momento Putin ha logrado que sean otros los que se le acerquen para que deje de hacer lo que está haciendo. Eso es estar en una posición de fuerza. Y es brillante, no porque él haya sido brillante, sino porque la política exterior de Occidente está siendo un fracaso total.

¿Es cierto que Ucrania está muy dañada por la guerra?

Por supuesto. Putin se siente fuerte y que no necesita de esta negociación. Cree que está en una posición de win-win, que puede ganar sencillamente luchando en el frente de batalla. Rusia cuenta con el sostén de China, Irán, Corea del Norte... ¿Ucrania qué tiene? ¿El insuficiente apoyo de Occidente? EEUU no ha entregado ni un avión a Ucrania, y Europa alrededor de unos 100 para una guerra enorme, que requiere de miles y miles de tanques, vehículos militares y otros materiales bélicos.

Dice usted que Occidente no entiende a Putin. ¿Pero qué es lo que no entiende?

Nada. Para empezar que Putin solo comprende el lenguaje de la fuerza... por eso, respeta a Trump. En Europa ahora se sorprenden [por la iniciativa del presidente de EEUU]. Parece que se hayan olvidado de que también aquí hay dos potencias nucleares. Europa se ha involucrado en la guerra, pero a medias. Y eso nunca ha sido una opción.

¿Y Trump? ¿Qué puede poner sobre la mesa para convencer a Putin?

Aclaremos algo: hay que decir que Trump ha empezado mal. Empezar [la negociación] diciendo que no habrá garantías de la OTAN para Ucrania, que no habrá membresía de la OTAN para Ucrania, que no habrá tropas de la OTAN en Ucrania es ya un tanto para Putin. En una negociación no haces eso. Por ello no está claro qué espera obtener ahora Trump de Putin. ¿Un alto el fuego? No me sorprendería que se reunieran en Arabia Saudí o en cualquier otro lugar y, al mismo tiempo, las tropas rusas siguieran bombardeando Ucrania. Quizá entonces Trump le preguntaría a Putin: "¿Vladímir, qué está pasando?". Y Putin respondería: "Solo estoy mejorando mis posiciones, ¿qué esperabas?".

En otras palabras, cree que EEUU se está equivocando.

Creo que Trump no ha entendido lo que quiere Putin, que es que Estados Unidos reconozca que Rusia tiene su propia esfera de influencia exclusiva, que abarca Ucrania y tal vez Europa del Este, como en la época soviética, como con el Pacto de Varsovia. Eso es lo que quiere Putin: que la OTAN retroceda a 1997, desmantele toda la infraestructura de la OTAN en Europa del Este, en Polonia, en Rumania, en los Estados bálticos, etcétera. Dicho esto, con Trump tampoco nunca se puede estar seguro de qué está pasando o qué está planeando, porque tal vez mañana cambie su posición 180 grados. Pero Putin quiere la bandera rusa sobre Kiev. Quiere deshacerse de [presidente ucraniano, Volodímir] Zelenski. Quiere cambiar el orden mundial.

Aun así, ¿no cree que es también difícil que las cosas vayan como quiere Putin?

No digo que es lo que vaya a pasar, sino que es lo que Putin tiene en mente. Mi impresión es que Trump quiere deshacerse de la guerra en Ucrania para enfocarse en lo que lo obsesiona, que es China, pero eso también me resulta extraño porque no va a pasar que Putin abandone a China.

¿Acabar con las hostilidades, aunque de forma temporal, podría ocurrir a corto plazo?

Resolver esta guerra no será fácil. [...] Porque mientras Rusia esté en guerra, [Putin] puede justificar su gobierno autoritario, reprimir la disidencia y mantener el control de su país. Si detuviera la guerra mañana, ¿qué trofeos tendría? Rusia ha sufrido enormes pérdidas, tanto en vidas humanas como en la economía. Dicho esto, Putin no es inmortal.

¿A quién podría mandar Putin a negociar?

A cualquiera. Eso no importa. Todo negociador hará solo lo que diga Putin. Podría ser [el ministro de Exteriores, Sergéi] Lavrov, o [el anterior negociador jefe, Yuri] Usharov, [Sergéj] Naryshkin, el director de inteligencia, o algún viejo general que nadie conoce.

¿Además de Putin, alguien más hoy en Rusia puede ser un actor relevante?

Siempre es posible [que se produzca] un golpe. Hay personas cerca de él que pueden hacerlo. Pero eso ocurrirá solo cuando estas personas crean que la guerra está perdida, que Rusia está condenada y Putin está cometiendo un suicidio. Ahora mismo no tienen razones para rebelarse contra Putin. El mensaje que ha llegado a las élites de Putin es que solo apoyando a Putin recuperarán lo que han perdido con las sanciones. Trump ha llamado a Putin.

Al escucharle, me pregunto si su vida ha estado en peligro en estos años.

No lo sé, nadie me ha amenazado.

¿Ha encontrado un nuevo trabajo?

No, nadie me quiere. Es otra paradoja. Me han buscado periodistas occidentales, pero ni un investigador, ni un político. Parece como si en Europa entendieran mucho de lo que pasa en Rusia, aunque los hechos demuestren lo contrario. Podríamos ser un recurso, pero no nos usan.

¿Cree que es por desconfianza?

No pido que confíen en mí, pero al menos deberían escuchar.

¿Sigue en contacto algunos de sus excompañeros aún en activo?

Con algunos, sí. Pero no tienen ninguna razón para seguir mi camino. Ven cómo me va, no es muy prometedor. Así como ven cómo les va a tantos otros rusos que se han ido en estos años por la guerra y que han sido abandonados.