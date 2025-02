Trump y Zelenski firmarán el acuerdo sobre tierras raras este viernes en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este miércoles la visita el viernes de su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, a la Casa Blanca, donde está previsto que rubriquen un acuerdo sobre las tierras raras y los planes de reconstrucción de Ucrania una vez finalice el conflicto.

"Nos está yendo muy bien con Rusia y Ucrania. El presidente Zelenski va a venir el viernes. Ya está confirmado y vamos a firmar un acuerdo", ha adelantado Trump durante la primera reunión oficial de su gabinete en este segundo mandato

"Hemos podido llegar a un acuerdo por el que vamos a recuperar nuestro dinero y vamos a obtener mucho dinero en el futuro, y creo que eso es lo apropiado", ha destacado el presidente estadounidense, quien ha agradecido por este acuerdo al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y al de Comercio, Howard Lutnick.

Trump ha reprochado a la anterior administración de Joe Biden el dispendio durante estos tres años y ha señalado que su gestión irá enfocada a recuperar esa financiación, al mismo tiempo que ha adelantado que no dará más dinero a Ucrania.

Desde que Trump regresó a la Casa Blanca ha insistido en que Estados Unidos ha de tomar el control de las tierras raras de Ucrania, una serie de reservas con algunos de los minerales clave para la nueva industria tecnológica.

Según el gobierno ucraniano, el acuerdo establece la creación de un fondo conjunto en el que Ucrania aportará el 50 por ciento de los ingresos derivados de la explotación de estos recursos a cambio de unas garantías de seguridad de las que Estados Unidos no se encargará, según ha dicho este miércoles el propio Trump.

"No voy a dar garantías de seguridad más allá de lo que se pueda esperar. Haremos que Europa se encargue de ello", pues para eso "es el vecino de al lado", ha dicho Trump, para quien la presencia de inversión estadounidense en estas reservas minerales "es una especia de seguridad automática".

"Nadie va a estar molestando cuando estemos por allí", ha afirmado.

"Nos vamos a asegurar de que todo salga bien, vamos a hacer una gran alianza con Ucrania en términos de tierras raras. Necesitamos mucho las tierras raras. Tienen tierras raras excelentes", ha remarcado.

Futuras negociaciones

El jefe de la Casa Blanca también ha planteado por primera vez la posibilidad de que no pueda lograr poner fin a la guerra de Ucrania, tal y como ha estado asegurando desde años que podría hacerlo incluso en 24 horas, aunque ha reiterado que el conflicto hubiera continuado si no hubiera ganado las elecciones.

"Ustedes tienen mucha confianza en nosotros porque dan por sentado que habrá paz" pero "es posible que no funcione. Existe esa posibilidad, pero espero que funcione por el bien de la humanidad", ha dicho rodeado de su equipo.

Asimismo, ha reiterado nuevamente que el presidente ruso, Vladimir Putin, está obligado a hacer concesiones en unas eventuales negociaciones de paz. "Va a tener que hacerlo", ha dicho Trump, que ha descartado que entre estas cesiones esté la entrada de Ucrania en la OTAN.

"Puedo decir que pueden olvidarse de la OTAN", ha zanjado.

Buenas relaciones con China

El presidente Trump ha tenido ocasión también de hablar sobre la futura relación de su Administración con China, a quien ha situado desde el primer momento como su principal competidor en el tablero internacional.

No obstante, este miércoles ante los medios ha adoptado una postura aparentemente más conciliadora al destacar la "gran relación" que mantiene con el presidente chino, Xi Jinping. "Haremos cosas con China, la relación que tendremos con China será muy buena", ha asegurado.

"Veo muchas cosas que dicen que no queremos a China en este país, eso no está bien", ha dicho Trump, quien ha proferido no posicionarse cuando le han preguntado si su Gobierno está comprometido con la defensa de Taiwán. "No comento nada porque nunca quiero ponerme en esa posición", ha afirmado.