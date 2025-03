La UE no levantará las sanciones hasta que Rusia ponga fin a la agresión

La Unión Europea (UE) ha celebrado este miércoles los avances en las negociaciones entre Ucrania y Rusia con Estados Unidos como intermediario para alcanzar un alto el fuego en el conflicto, pero no levantará sus sanciones tal y como pide el Kremlin, hasta que el Ejército ruso no se haya retirado de territorio ucraniano.

"El fin de la agresión rusa no provocada e injustificada en Ucrania y la retirada incondicional de todas las fuerzas militares rusas de todo el territorio de Ucrania sería una de las principales condiciones previas para modificar o levantar las sanciones", ha dicho Anitta Hipper, portavoz de la jefa de la diplomacia europea Kaja Kallas.

La UE ve con buenos ojos las negociaciones, y los pasos para un cese temporal de las hostilidades que permita garantizar la seguridad en el mar Negro. También el fin de los ataques contra infraestructuras energéticas. Pero Rusia pide volver a conectar el Banco Agrícola Ruso al sistema SWIFT, lo que implicaría levantar parte de las sanciones comunitarias, y no parece que haya apetito entre los Veintisiete.

Hipper ha argumentado que al contrario de lo que alega Rusia, las sanciones no afectan al comercio de productos agrícolas ni fertilizantes entre Rusia y terceros países y, por lo tanto, tampoco a los esfuerzos para garantizar la seguridad alimentaria. "El fin de la guerra ilegal de agresión de Rusia contra Ucrania tendría el mayor y más duradero impacto positivo en la seguridad alimentaria mundial", ha dicho la portavoz.

La cuestión no está formalmente sobre la mesa, porque de hecho la UE no forma parte de las negociaciones. Pero el sentimiento en Bruselas, en todo caso, es que no es el momento de rebajar la presión sobre el Kremlin sino de aumentarla. También que levantar parte de las sanciones solo para obtener un frágil alto el fuego sería cuanto menos desproporcionado. En cualquier caso, este será uno de los puntos que los líderes discutan durante la reunión informal que el presidente francés Emmanuel Macron ha convocado este jueves en París.

Desconfianza

Más allá del alto el fuego, la UE ha acogido "con satisfacción" el acuerdo entre Washington y Kiev para buscar un intercambio de prisioneros, la liberación de civiles detenidos y la vuelta de los niños secuestrados. Todas, cuestiones que Bruselas considera "vitales" para unas conversaciones de paz con Rusia. Pero los europeos no se fían del Kremlin.

"Rusia debe demostrar ahora una auténtica voluntad política para poner fin a su guerra de agresión ilegal y no provocada", ha dicho Hipper, haciéndose eco de las palabras de los líderes durante la reunión del Consejo Europeo la pasada semana. Los Veintiséis -con Hungría al margen- reiteraron su apoyo a Kiev aunque siguen sin lograr un acuerdo para un nuevo paquete de ayuda militar.

"La experiencia ha demostrado que Rusia debe ser juzgada por sus actos, no por sus palabras", ha subrayado la portavoz de Kallas. "Vladimir Putin dice que quiere una paz duradera, pero Rusia sigue causando más muerte y destrucción cada día, con sus sistemáticos ataques aéreos contra la población civil y las infraestructuras civiles de Ucrania, en violación del derecho internacional humanitario. Estos ataques podrían haberse evitado si Rusia hablara realmente en serio cuando dice que quiere la paz", ha subrayado Hipper.