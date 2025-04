El Congreso argentino crea una comisión investigadora del "criptogate"

En medio de crecientes dificultades financieras y los remezones de la guerra comercial global lanzada por Donald Trump que ya impactan en Argentina, el ultraderechista Javier Milei sufrió este martes un nuevo revés en un Congreso cada vez más adverso. La Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora para dilucidar las implicaciones del Gobierno en el llamado "criptogate". La estafa por unos 100 millones de dólares perjudicó a miles de personas y tiene al mandatario en el centro del escándalo su entusiasta promoción en febrero pasado de $LIBRA. Milei tuvo que borrar su intervención en X, autorrefutarse y luego desmarcarse del escándalo. Lo que no pudo frenar es la apertura de frentes judiciales en Buenos Aires y Estados Unidos.

En este contexto, la oposición pudo derrotar la resistencia del oficialismo y avanzó en la creación de la temida comisión investigadora. El episodio parlamentario ocurre pocos días después de que el Senado rechazara las designaciones del Ejecutivo de dos integrantes del Tribunal Supremo.

La avanzada opositora supone un verdadero dolor de cabeza porque además de tratar de esclarecer los alcances del timo digital se aprobó la interpelación en dos semanas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo, el titular de Justicia, Mariano Cúneo Liberona y la principal autoridad de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva.

El peronismo, la principal fuerza opositora, contó con el aval de otras fuerzas moderadas después de comprometerse a no exigir que Karina Miliei, fuertemente involucrada en el "criptogate", según numerosas revelaciones periodísticas, tuviera que exponerse a las 70 preguntas que esperan los otros integrantes del elenco gubernamental. A pesar de ser considerada la mujer más poderosa del Gobierno, la hermana del anarco capitalista no habla en público.

Debate intenso

"Estamos convencidos de que la sociedad argentina, cuando votó a Milei, lo hizo asqueada de un sistema político que solo busca beneficiarse. Pero qué paradoja, el 14 de febrero el presidente se lanzó a publicitar y a promocionar una cripto moneda que terminó defraudando a millones de personas en el mundo", dijo el legislador radical Pablo Juliano, del centroderecha y uno de los promotores de la comisión. "El Congreso no debe mirar para el costado sino velar por el interés supremo de la Argentina de saber la verdad".

Nicolás Mayoraz expresó su rechazo en nombre del oficialismo. "Esta sesión para crear una comisión investigadora es un circo. Lo que pretenden realizar es una intromisión al Poder Judicial. La oposición pretende que este Congreso se arrogue una facultad judicial. Si tanto les preocupa la República, respeten la división de poderes".

Nicolás Massot, también del centroderecha, refutó el argumento. "Una explicación es necesaria y el Gobierno voluntariamente no la ha sabido o no la ha querido dar. Y más grave aún es que el gobierno no considere que tiene algo que esclarecer".

La peronista Julia Strada sostuvo que el país está "frente a un hecho a todas luces delictivo" y, por casi dos meses "las principales instituciones argentinas decidieron no hacer nada". Al respecto añadió: "tenemos a la Justicia con dos causas que prácticamente no avanzan; tenemos al Senado que cuando decidió votar una comisión investigadora los principales senadores que habían firmado el dictamen se dieron vuelta, en un acto que el propio bloque radical calificó como cohecho; tenemos al Presidente que le dijo a la Oficina Anticorrupción que lo autoinvestigue". Frente a los problemas de transparencia, los diputados, dijo Strada, tenían una nueva oportunidad "que quizás sea la única instancia real concreta" para arrojar luz sobre el escándalo que ha impactado en la consideración popular de Milei. Una reciente encuesta da cuenta que un 53% de los consultados votará por un candidato opositor en las elecciones parlamentarias de octubre para poner "un límite" a la ultraderecha.

El Congreso será a su vez este miércoles escenario de una nueva disputa entre policías y manifestantes que acompañan a los pensionados en su reclamo de una mejora en las asignaciones que reciben. El movimiento obrero ha decidido acompañar los "abuelos y abuelas" como preludio de la huelga general prevista para el jueves.