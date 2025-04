Latinoamérica y el Caribe rechazan la política de deportaciones y la guerra comercial de Donald Trump

La IX Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) rechazó este miércoles en Tegucigalpa la política de deportaciones de Estados Unidos. También aludió la guerra arancelaria que inició Washington y sostuvo que la "imposición de medidas coercitivas unilaterales" es "contraria al Derecho Internacional" y "restrictiva" del comercio internacional.

La "Declaración de Tegucigalpa" fue suscrita por 30 países. Argentina, Paraguay y El Salvador le dieron la espalda a un texto en el que la región expresó sus posturas sobre los últimos acontecimientos globales. Los mandatarios se comprometieron también a fortalecer "la cooperación internacional, la democracia y el estado de derecho, el multilateralismo, la protección de los derechos humanos, el respeto a la autodeterminación y la no injerencia a los asuntos internos".

Más allá del documento, los partícipes de la reunión en la capital hondureña pusieron el acento en los efectos de la política migratoria del magnate republicano, aunque se abstuvieron de nombrarlo. "Una vez fui insultado por decir que los migrantes no son criminales y que no deben llegar encadenados a nuestra tierra. Si aceptamos un solo migrante encadenado, retrocedemos a la época en que llegaron los primeros barcos cargados de negros. No podemos aceptar las cadenas", dijo el colombiano Gustavo Petro. "¿Cuántos millones de migrantes tratados como criminales vamos a aceptar como diálogo? Que no es diálogo, es imposición. O nos paramos como América Latina y establecemos una agenda diferente". El presidente colombiano criticó en ese sentido el acuerdo entre Trump y Nayib Buquele por el cual han sido encerrados en una cárcel de máxima seguridad salvadoreña decenas de deportados, entre ellos venezolanos.

Las palabras de Lula y Sheinbaum

El brasileño Luiz Inácio Lula da Silva también habló de la "criminalización" de los migrantes e hizo referencia a los "aranceles arbitrarios que desestabilizan a la economía internacional y elevan los precios" en todo el planeta. "La historia nos enseña que las guerras comerciales no tienen vencedores".

"Necesitamos políticas que reconozcan que la primera razón de la migración se encuentra en la falta de atención a las necesidades fundamentales a la población de nuestros países", sostuvo la mexicana Claudia Sheinbaum. La anfitriona de la cumbre, Xiomara Castro, lamentó el tratamiento que reciben en Estados Unidos los jóvenes latinoamericanos que fueron a buscar el "sueño americano". Y subrayó: "Estados Unidos redibuja su mapa económico sin preguntarse qué pueblos quedan atrás".

La Celac se encontró con un escenario global trastocado frente al cual debe dar respuestas. La palabra "integración" regional estuvo en boca de varios oradores. La presidenta de México fue unas de las que exhortó a "hacer realidad una mayor integración económica regional sobre la base de la prosperidad compartida y el respeto a nuestras soberanías". Los países que componen este espacio deben enfrentar juntos "momentos de cambios profundos en el comercio mundial" porque América Latina y el Caribe son "una comunidad de destino, unida por la historia, por la diversidad, la resistencia y, sobre todo, por los sueños de justicia". A lo que Petro dijo: "no caigamos en la trampa de resolver los problemas solos, porque nos van a destruir o nos vamos a autodestruir". Para su colega brasileño "es imperativo que América Latina y el Caribe redefinan su lugar en el nuevo orden global que está surgiendo" ya que se necesita "un programa de acción estructurado en torno a tres temas que exigen una acción colectiva". Según Lula, "corremos el riesgo de caer en una nueva zona de influencia en una nueva división del mundo".

Una mujer al frente de la ONU

Los participantes de la cumbre de Honduras expresaron a su vez la "convicción" de que es "oportuno y adecuado que una persona nacional de un Estado de América Latina y el Caribe ocupe la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas". Recordaron al respecto que de los nueve Secretarios Generales que ha tenido la ONU hasta la fecha, sólo uno provino, el peruano Javier Pérez de Cuéllar, provino de la región. Remarcaron a su vez que "el cargo nunca ha sido ocupado por una mujer". Lula comentó al respecto: "la Celac puede contribuir a restaurar la credibilidad de la ONU eligiendo a la primera mujer secretaria general de la organización".

Honduras entregó la conducción de la CELAC a Colombia. A comienzos de noviembre se celebra en la ciudad costera de Santa Marta la IV Cumbre entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.