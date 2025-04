El enviado de Trump negocia con Putin la "normalización de las relaciones" con Rusia y "la paz" en Ucrania

Vladímir Putin esperaba este viernes a Steve Witkoff en la céntrica Biblioteca Presidencial de San Petersburgo para discutir temas importantes para Estados Unidos y Rusia, y sobre todo establecer puentes diplomáticos entre ambos estados. El presidente ruso hizo este viernes de anfitrión en su ciudad natal para el norteamericano, que llegó a Rusia como representante del líder estadounidense Donald Trump. Según apuntó previamente el portavoz del Kremlin Dmitri Peskov, los principales temas a tratar del encuentro son la normalización de las relaciones ruso-estadounidenses y las posibles soluciones para alcanzar la paz en Ucrania. “Naturalmente como representante del presidente Trump, Witkoff traerá algo (de Trump) para Putin” aseveró en su rueda de prensa, añadiendo que el mandatario eslavo “escuchará” lo que tenga que decir.

Peskov confirmó a la prensa rusa que Witkoff llegó a las 7.00 de la mañana hora local y más allá de este encuentro concreto, se está debatiendo sobre Ucrania entre ambas potencias. “El trabajo progresa adecuadamente” remarcó el portavoz. El encuentro se celebra con secretismo y no se comunicó de forma previa la hora a la que empezaría. Es la tercera vez que Witkoff y Putin se ven las caras en los dos últimos meses, durante los cuales ambos países hacen todo lo posible para hacer borrón y cuenta nueva en las relaciones Moscú-Washington y encontrar una fórmula de paz que convenza a todos. El mismo Peskov también comentó la posibilidad de que Putin y Trump hablen nuevamente por teléfono. “Es teóricamente posible” aseveró, aunque no dio detalles ni sobre la posible fecha ni el tema que tendría dicha conversación.

Aunque Donald Trump tiene buena sintonía con Putin, tal y como evidencian tanto su primer mandato en la Casa Blanca como las similitudes políticas entre ambos, el estadounidense criticó ataques del Ejército ruso en Ucrania. “No estoy contento con lo que está pasando” aseveró, y también se quejó de que “los rusos están bombardeando como locos”. Este viernes el mismo Trump publicó en Truth Social, su red social, que “mucha gente muere, miles a la semana en una guerra terrible e irracional”. Por su parte Witkoff, como representante del mandatario, en el vídeo que compartió el Kremlin mostró buen “feeling” con Putin. Al verse de nuevo las caras se puso la mano en el corazón y posteriormente se dieron las manos de forma amistosa.

Antes de reunirse con el mandatario, el representante de EEUU también se reunió previamente durante la mañana de este viernes con Kirill Dmitriev, el presidente del Fondo Ruso de Inversión. Según compartió la agencia rusa TASS, se encontraron en el Gran Hotel Europe de San Petersburgo y lo único que se hizo público es un vídeo en el que aparecen los dos al salir de la reunión. El interlocutor de Witkoff es también el enviado especial del Kremlin en temas económicos, y en otros encuentros entre Washington y Moscú se ha mostrado muy interesado en la cooperación en el sector de las tierras raras. Sobre los temas que se tocaron en esta ocasión se mantuvo el secretismo y la prensa ni siquiera fue informada de cuanto duró el encuentro. Dmitriev explicó en otra ocasión en marzo a periodistas de la agencia Reuters que “las reservas rusas (de tierras raras) exceden la cantidad que tiene Ucrania y se están buscando más depósitos”. Esa predisposición rusa a colaborar también la expresó el mismo líder del país cuando mencionó un posible acuerdo económico que permita explorar de forma conjunta los yacimientos de dichos materiales.