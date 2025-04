Ecuador elige entre la continuidad de Noboa o el retorno del correísmo en unas elecciones muy polarizadas

Unos 13,7 millones de ecuatorianos deciden este domingo en las urnas si Daniel Noboa permanece en la presidencia o se cierra un ciclo histórico de siete años y el correísmo vuelve al Palacio de Carondelelt de la mano de Luisa González. Las últimas encuestas hablan de un empate técnico pero distintos analistas dejan abierta la ventana a una sorpresa en la noche del domingo. Los sondeos suelen ser ciegos ante el voto oculto. Las elecciones tienen algo más que relevancia regional. Son los primeros comicios que se realizan desde que Donald Trump retornó a la Casa Blanca y bajo el efecto de dos recientes medidas políticas sensibles para Ecuador y Latinoamérica en general: las deportaciones de inmigrantes, por la cual unos 3.000 ecuatorianos han retornado al país, y la guerra arancelaria.

Noboa se ha jactado de su buena sintonía con el multimillonario republicano al punto de visitarlo en Estados Unidos y tomarse las fotos de ocasión. Es, junto con el argentino Javier Milei, el presidente que con mayor énfasis trata de privilegiar una asociación con Washington. A lo largo de la campaña ha destacado la posibilidad de fortalecer la alianza con EEUU en todos los planos. Ecuador carece desde hace un cuarto de siglo de moneda propia. La dolarización de la economía es una camisa de fuerza celebrada por la derecha y aceptada con resignación por otros sectores. Noboa quiere ir más lejos y, de ser reelegido, reformar la Carta Magna para que retornen las bases militares de Estados Unidos, prohibidas en el texto que en 2009 promovió el entonces presidente, Rafael Correa.

El trumpismo de Noboa puede constituirse en un bumerán ante el electorado. Las medidas adoptadas por EEUU amenazan a una parte significativa de los exportadores ecuatorianos y el trabajo de una sociedad precarizada. La industria bananera, que tiene a Álvaro Noboa, padre del mandatario como uno de sus reyes, es una de las que sentirá en breve el impacto de los aranceles. González no perdió la oportunidad de señalar la debilidad del Gobierno. Noboa, dijo, "fue a hablar con Trump, tenemos un 10% de aranceles, es gravísimo porque va a afectar a las familias ecuatorianas que dependen de la exportación de banano, camarón y cacao". La caída del precio del petróleo también resentirá la economía de este país. "Este es tamaño del costo que vamos a pagar por la equivocación de Trump", dijo Washington Herrera, columnista de 'El Comercio', de Quito.

La balanza comercial de Ecuador con Estados Unidos ha sido deficitaria en 2024 en el orden de los 644,5 millones de dólares. Con la campaña electoral como telón de fondo, Noboa envió a su ministra de Exteriores, Gabriela Sommerfeld, para pedir una excepción benéfica del gran socio. Su encuentro con el Representante Comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer, fue presentado como un éxito. "Greer destacó la decisión del Gobierno ecuatoriano de facilitar el mayor acceso a las exportaciones estadounidenses, mediante la eliminación de las barreras de ingreso al mercado ecuatoriano", dijo Exteriores y el correísmo apenas vio un signo de claudicación. Estados Unidos quiere vender más automóviles en un país donde el 50% del mercado está en manos de China.

Los otros problemas

La contienda no ha podido sustraerse en el último tramo de la campaña proselitista de las tensiones globales. Hasta entonces, las discusiones entre Noboa y González giraron con aspereza alrededor de temas que provocan profunda angustia en la sociedad, en especial la violencia en las grandes ciudades. En 2023, Ecuador fue el país con la mayor tasa de asesinatos por cada 100.000 habitantes: 47. El presidente declaró en enero de 2024 el "conflicto armado interno" y lanzó a las Fuerzas Armadas a la calle para derrotar a bandas narcotraficantes profundamente enquistadas en todas las estructuras del Estado. Los cantos de victoria contra el crimen de Noboa no se ajustan a la realidad. En enero de este año se registraron 793 homicidios y 736 en febrero. Los dos contentientes se acusan de tener "amigos" en las filas del hampa. Pero el problema es del Gobierno, que tuvo que decretar el estado de excepción en las vísperas de la contienda y por dos meses,

Dueño de un apellido que es sinónimo de poder económico, Noboa hizo de su ímpetu juvenil un valor. Sobreactuó una audacia que no redundó en resultados. Si al comienzo de su ofensiva contra el delito llegó a tener una popularidad del 70%, ese favoritismo se fue diluyendo no solo por el fracaso de la política de seguridad sino por la combinación de otros factores como la contracción en dos puntos de la economía, en 2024, la ausencia de las inversiones prometidas y los reiterados apagones. Los cortes de energía han resurgido en las últimas semanas en Guayaquil y otras ciudades. El ruido de los generadores a gasolina de luz ha cambiado el paisaje sonoro. El apego a la retórica de Trump tiene para Noboa un límite: está obligado a aceptar el cambio climático. Ecuador padeció una gran sequía el año pasado y en el presente la marca del desastre ambiental vino desde el cielo, con lluvias que provocaron decenas de muertos y 19 ríos desbordados.

¿Cambio de época?

En 2017, Correa creyó tener garantizada la continuidad de su proyecto. Pero Lenin Moreno, su heredero, le dio la espalda de inmediato y puso en marcha un proceso de reversión de las políticas que antes exaltaba. Guillermo Lasso y luego Noboa profundizaron esa senda y es lo que le permite al candidato oficial presentar este segundo turno como una nueva y crucial disyuntiva entre el "populismo" y la "democracia". Esa contradicción se resolvió a su favor en las presidenciales de 2023 cuando derrotó a González. La eficacia de aquella consigna no parece ser la misma en estos comicios. Los principales medios de comunicación insisten no obstante en que Ecuador vuelve a enfrentar una encrucijada que determinará el futuro. "Quiero pedirles que tengan memoria, recuerden lo que vivimos entre 2006 y 2017: una época en la que el miedo fue política de Estado, la prensa fue perseguida, la oposición fue humillada y la sociedad civil desmantelada. No, no todos los gobiernos son iguales. No todos quieren silenciarte. Pero uno sí lo hizo. Y ese régimen quiere volver", alertó Sofía Cordero en el diario 'La Hora'.

El discurso de demonización ya no es tan infalible. Noboa apenas superó por un 0,17% a la correísta en la primera vuelta. En esa oportunidad, González no contaba todavía con el respaldo del movimiento indígena, que históricamente aborreció a Correa, ni otros sectores de centro y derecha que esta vez resolvieron no acompañar al candidato del "sistema". Más allá de los acuerdos entre cúpulas partidarias existe también el cansancio social, y puede ser determinante. Unos 5,2 millones de ecuatorianos viven con 91 dólares mensuales.

Con Correa exiliado en Bélgica, sus seguidores se decidieron a no tropezar tres veces con la misma piedra. En 2021, Andrés Aruz perdió ante Lasso en el ballotaje por cinco puntos de diferencia: el "anticorreísmo" fue en esa oportunidad una fuerza mayor a la del partido del expresidente y los desencantados. Le sucedió lo mismo a González en 2023. Ella esta vez buscó acuerdos insólitos a su derecha e izquierda, siguiendo la hoja de ruta de los consensos amplios que diseñó Luiz Inacio Lula da Silva para vencer al ultraderechista Jair Bolsonaro, en 2018. Claro que Ecuador no es Brasil ni González es Lula.