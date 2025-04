Daniel Noboa le saca casi 15 puntos de ventaja a Luisa González y está más cerca de la reelección al escrutarse la mitad del padrón

Dabiel Noboa parece estar más cerca de su reelección. De acuerdo con los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), el presidente obtiene un sorprendente 56% de los votos al escrutarse más de la mitad del padrón electoral. Luisa González ha cosechado casi el 44% de las voluntades.De confirmarse esta tendencia, las encuestas volvieron a mostrar serias dificultades para detectar la voluntad de los ecuatorianos en los comicios que se presentaban como los más reñidos de la historia política de ese país.

El resultado provisorio provoca enorme sorpresa teniendo en cuenta que en la primera vuelta ambos candidatos quedaron en una situación de empate ténico y esa paridad era la que reflejaban los sondeos.

Rafael Correa, líder de la Revolución Ciudadana y padrino de González, expresó su desacuerdo con las cifras. "Nuestros datos dan exactamente al revés", dijo el expresidente. Los cortes de energía y desastres naturales provocaron un profundo enojo en la sociedad. El fracaso en los hechos de la estrategia de seguridad no hizo más que profundizar el temor ciudadano. Esos factores habían mejorado sustancialmente la competitividad de González en el primer turno de febrero. Los problemas siguen estando en el centro de las inquietudes colectivas. Sin embargo, no se tradujeron en el esperado "voto castigo" contra Noboa. González había sumado para esta confrontación al movimiento indígena, sectores de izquierda independiente y hasta de centro derecha. Esa sumatoria no se ha traducido en sufragios. Las cifras del CNE han sumido al correísmo en un mar de perplejidad.

Los comicios se realizaron sin mayores incidentes a pesar de la vigencia del "estado de excepción" decretado por Noboa en las vísperas de la contienda.

El jefe de la misión de observación electoral de la Unión Europea (UE), el eurodiputado español Gabriel Mato, destacó la "absoluta normalidad" de la jornada. La misma autoridad de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Ecuador, Heraldo Muñoz, también había destacado la “normalidad” y “tranquilidad” con que transcurrieron las elecciones.

Muñóz instó a la ciudadanía a esperar “con paciencia” a los resultados “hasta el último voto” y llamó a no confiar en las encuestas a pie de urna "que no son más que estadísticas”.