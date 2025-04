Gustavo Petro no reconoce la victoria electoral de Noboa en las elecciones de Ecuador: "No hay elecciones libres bajo estado de sitio"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se desmarcó del aval de la misión de observadores UE a las elecciones ecuatorianas, en términos que recuerdan su toma de distancia de la experiencia venezolana de julio pasado. Petro no se privó de recordar las buenas relaciones que mantiene con el reelegido Daniel Noboa. Sin embargo remarcó: "La OEA (Organización de Estados Americanos) señala irregularidades. En siete provincias se decretó el estado de excepción. El Ejército dirigió la jornada electoral, las mesas durante las elecciones y el conteo de votos. No hay elecciones libres bajo estado de sitio". Y añadió, de modo categórico: "No puedo reconocer las elecciones en el Ecuador.

El mandatario de izquierdas expresó su deseo de preservar los vínculos con el vecino. "Del presidente Noboa tengo buenos recuerdos y amistad". Pero remarcó la necesidad de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) obre en la dirección contraria que lo hizo su par venezolano. "Debe entregar las actas de cada mesa para ser verificadas"

La analogía con lo sucedido en Venezuela estuvo en ese sentido presente en su argumentación. "No interferí para nada en el proceso electoral y conservé mi neutralidad, pero igual que en el caso venezolano, las cosas deben aclararse al máximo. Solo así tendré la seguridad de no equivocarme". Las "cosas" nunca se aclararon en Caracas y Nicolás Maduro inició su tercer período presidencial el pasado 10 de enero.

También calificó de "preocupantes" los reportes de los observadores colombianos que asistieron al proceso electoral ecuatoriano. Uno de los hechos más graves, dijo, fue el arresto del líder del movimiento indígena, Leonidas Iza, dos días antes de la contienda. Señaló al respecto que las zonas geográficas donde la oposición era mayoría "fueron puestas bajo estado de sitio y control militar dos días antes de las elecciones". Cada mesa de votación "tuvo fuerte presencia militar uniformada y con armas".

La posición brasileña

Petro dio un paso en la dirección contraria a su colega brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, quien en los hechos reconoció la victoria de Noboa. "Brasil seguirá trabajando con Ecuador en defensa del multilateralismo, por la integración sudamericana y el desarrollo sostenible de la Amazonía".

Hasta el momento, la mexicana Claudia Sheinbaum ha evitado pronunciarse sobre el ganador de los comicios de un país con el que México rompió sus relaciones el año pasado tras el asalto a su embajada en Quito de la policía para capturar al exvicepresidente, Jorge Glas.

La candidata correísta Luisa González fue la primera en hablar de fraude en la misma noche del domingo. Hasta el momento no presentó evidencias y la fuerza de su denuncia parece haber recobrado vigor a partir de las palabras de Petro.