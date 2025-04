Putin declara una "tregua" unilateral por la Pascua hasta la medianoche del lunes

Tal y como hizo en febrero de 2022 cuando declaró la guerra a Ucrania, este sábado el presidente ruso Vladímir Putin ha aparecido en televisión para anunciar a los rusos una tregua de Semana Santa con Kiev. "Por razones humanitarias, Rusia declara un alto el fuego de Pascua desde las 18:00 [hora de Moscú] de hoy hasta la medianoche del domingo al lunes. Ordeno la suspensión de todas las operaciones de combate durante este período" han sido las palabras del presidente, que ha hecho su aparición televisiva flanqueado por Valeri Guerásimov, el jefe del Estado Mayor.

"Al mismo tiempo, nuestras fuerzas deben permanecer preparadas para responder a cualquier violación del alto el fuego o provocación del enemigo, así como a cualquier acción agresiva", ha añadido el líder ruso. Un comunicado posterior del Ministerio de Defensa ruso ha reafirmado las palabras del mandatario. "El alto el fuego se introduce con fines humanitarios y será respetado por el grupo conjunto de tropas rusas, siempre que sea respetado también por el régimen de Kiev" reza el documento publicado por el ente castrense. Se desconoce si Ucrania fue informada de forma previa de esta decisión.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski ha reaccionado de forma escéptica a la tregua. Desde su canal de Telegram, ha defendido que se trataba de un “nuevo intento de Putin de jugar con vidas humanas”, añadiendo que su Ejército había detectado este mismo sábado “drones de ataques rusos” en su territorio.

Treguas en fechas señaladas

No es la primera vez desde 2022 que Moscú declara una tregua en algunas fechas especiales. En enero de 2023 el líder del Kremlin declaró una “tregua navideña”, pero los combates no pararon durante la duración de la misma. Posteriormente, las autoridades rusas no firmaron ninguna tregua más, ni en Pascua ni en Navidad. En esta ocasión, llega en un momento en el que el presidente estadounidense Donald Trump había expresado sin tapujos su frustración por no conseguir la paz entre Rusia y Ucrania, llegando incluso a advertir que si no se conseguía pronto, EEUU podría abandonar los esfuerzos de paz. Cuando llegó al poder, el magnate neoyorquino prometió llevar la paz a Ucrania ta las 24 horas de entrar en la Casa Blanca, algo que, hasta el momento, se le ha atragantado, ya que pronto cumplirá los 100 días de su segundo mandato sin que haya una solución definitiva a la guerra rusoucraniana.

Por si todo ello fuera poco, el pasado viernes; el Gobierno ruso dio por terminada la moratoria de un mes sobre los ataques contra la infraestructura energética de Ucrania, aunque sin que por el momento Putin haya dado orden alguna para su reanudación. Así lo expresó el portavoz del Kremlin el mismo viernes en su rueda de prensa diaria. "El mes efectivamente ha pasado, pero hasta el momento no ha habido otras instrucciones del comandante en jefe supremo, el presidente Putin" aseveró entonces. Ambos países habían alcanzado este acuerdo a través de la mediación de Washington el 18 de marzo para cesar durante un mes los ataques contra dicha infraestructura.

Pero el pacto nunca ha llegado a materializarse, y tanto Kiev como Moscú se han acusado mutuamente de violar los términos del mismo. Kiev, por ejemplo, denunció el pasado jueves ataques contra la instalación eléctrica DTEK en la localidad de Dnipro, al este del país. Por su parte el Kremlin informó de ataques ucranianos en las últimas 24 horas: al menos cuatro contra instalaciones energéticas rusas se han registrado en las regiones de Bélgorod, Kursk, Briansk y Voronezh, todas ellas fronterizas con el este de Ucrania. Tres de las instalaciones que han sufrido daños eran centrales eléctricas, mientras que en Voronezh, el ataque ucraniano ha ido dirigido contra un gasoducto de la empresa Gazprom, según ha precisado el Ministerio de Defensa ruso en su canal de Telegram.

Intercambio de prisioneros

En este mismo sábado Kiev y Moscú han intercambiado 246 prisioneros ucranianos por 246 de rusos, tal y como ha informado el Ministerio de Defensa de Rusia. El personal liberado del país euroasiático se encuentra en estos momentos en Bielorrusia, desde donde serán trasladados a su patria. En el mismo día también se han canjeado 15 militares rusos heridos de gravedad por 31 en la misma situación de Ucrania, como gesto de buena voluntad. En esta operación tuvieron un papel fundamental las autoridades de Emiratos Árabes Unidos, que ejercieron el papel de mediador.

Recientemente, ambos bandos también habían intercambiado cadáveres de militares fallecidos en el frente: Kiev este viernes recuperó a 907 mientras que Moscú consiguió traer de vuelta a 41. En la intervención televisada de este sábado, Putin también ha hablado con Guerásimov sobre la incursión ucraniana en la región de Kursk, que sorprendió a propios y a extraños cuando en verano de 2024 consiguieron conquistar algunas localidades de dicha parte de Rusia. El propio jefe del Estado Mayor aseveró que “el 99,5% de la región de Kursk ha sido liberada” – unos 1.260 kilómetros cuadrados- y que las fuerzas rusas continúan sus operaciones para desocupar todas las localidades de la zona. El Ministerio de Defensa de Rusia este sábado también ha confirmado que sus tropas habían recuperado el control de la penúltima localidad de Kursk.