Ucrania ofrece a España su experiencia en apagones provocados: “Somos expertos en defensa de redes eléctricas”

28/04/2025 Apagón.- Sánchez dice que no hay información concluyente sobre las causas del apagón y pide no especular. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha definido la incidencia eléctrica que ha afectado este lunes a la Península Ibérica como una "una fuerte oscilación en términos técnicos del sistema eléctrico europeo" y ha pedido no especular sobre las acusas que han motivado este apagón. POLÍTICA SEC / SEC / Europa Press