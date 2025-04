EEUU y Ucrania firman el acuerdo para la explotación conjunta de minerales ucranianos

Estados Unidos y Ucrania firmaron este miércoles el acuerdo que permitirá la explotación conjunta de minerales ucranianos, indicó en un comunicado el Departamento del Tesoro estadounidense.

Rusia declaró el lunes de forma unilateral una tregua temporal de tres días, del 8 al 10 de mayo, para conmemorar el 80 aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. El Kremlin, sin embargo, rechaza la tregua de 30 días que propone Zelenski.

El acceso a minerales raros en Ucrania es una exigencia de Trump como forma de compensar los recursos que Estados Unidos ha destinado en los últimos años para apoyar militarmente al país europeo frente a la invasión rusa. Contrariamente a lo que deseaba Trump el texto no reconoce como una deuda hacia Estados Unidos las decenas de miles de millones de dólares en ayuda militar y financiera otorgadas a Ucrania por su predecesor Joe Biden. "Ninguna deuda, ninguna ayuda" concedida antes de la firma "forma parte de este acuerdo", aseguró el primer ministro ucraniano, Denys Chmyhal, a la agencia AFP.

El documento, que aún debe ser ratificado por el Parlamento ucraniano tras su firma, no parece incluir garantías de seguridad estadounidenses frente a Rusia, a pesar de que Ucrania no deja de solicitarlas. Consultado por AFP sobre este tema, el responsable de la presidencia no respondió. El texto "garantiza la igualdad de las partes" y prevé la creación de un "fondo de inversión para invertir en la reconstrucción" de Ucrania, devastada por la guerra, coemntó el primer ministro. Según él, el fondo será financiado y gestionado en partes iguales por ucranianos y estadounidenses.