Zelenski dice que en reunión con Trump abordaron sanciones adicionales contra Rusia

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha afirmado este sábado que en su última reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, con ocasión del funeral del papa Francisco, el pasado 26 de abril, los dos abordaron la posibilidad de imponer sanciones adicionales contra Rusia. "Creo que tuve la mejor conversación con el presidente Trump de todas las que hemos tenido hasta ahora", ha manifestado Zelenski en un encuentro con la prensa en Kiev, en declaraciones citadas por la agencia Ukrinform.

"Planteé la cuestión de sanciones estadounidenses. No voy a entrar en detalles, pero lo que me dijo (Trump) sonó muy potente", ha asegurado.

Zelenski también ha respondido preguntas con respecto al controvertido acuerdo económico entre EEUU y Ucrania firmado esta semana, que todavía debe ser ratificado por la Suprema Rada o Parlamento en los próximos días. El presidente ucraniano expresado su expectativa de que no haya dificultades para aprobar el documento, aunque ha admitido que hay diputados ucranianos que se oponen, a los que ha reconvenido por rechazar un acuerdo "del que depende la seguridad de Ucrania".

Zelenski ha aseverado que en base a las decisiones adoptadas por el Congreso estadounidense, Ucrania debería recibir este año ayuda por valor de 15.000 millones de dólares y otra suma similar en 2026. El acuerdo firmado con Washington podría permitir que la recepción de los 15.000 millones previstos para 2026 se adelantase a este mismo año, ha afirmado, como parte de la contribución estadounidense al Fondo de Inversión para la Reconstrucción que se establecerá como parte del trato.

Las treguas rusas

Zelenski ha afirmado no estar dispuesto a "jugar" con las treguas propuestas por su homólogo ruso Vladimir Putin, como la del 8 al 10 de mayo, y ha estimado que son demasiado cortas como para conversar seriamente sobre una salida al conflicto. "Es imposible entenderse acerca de algo en tres, cinco o siete días (...) Es imposible encontrar un plan con el que establecer las siguientes etapas para terminar la guerra. No me parece serio", declaró Zelenski la noche del viernes a un grupo de medios, entre ellos AFP.

"Nadie ayudará a Putin a jugar este tipo de juego para darle una atmósfera agradable a su salida del aislamiento el 9 de mayo, y poner en confianza y seguridad a sus dirigentes, amigos y socios que vendrán a la Plaza Roja ese día", ha agregado. Este año se prevé que una veintena de dirigentes acompañen a Putin el 9 de mayo en Moscú con motivo de los 80 años del triunfo de la Unión Soviética contra Hitler.

Entre ellos figuran el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el chino Xi Jinping. También se espera la presencia de dirigentes de países socios como Bielorrusia, Cuba, Venezuela y Kazajistán. Zelenski ha subrayado que Kiev no podrá garantizar "la seguridad" de los dirigentes presentes. "No sabemos lo que hará Rusia en esas fechas. Podría tomar distintas medidas, como incendios o explosiones, para luego acusarnos", ha destacado.

Ucrania suele atacar objetivos en Rusia con sus drones de largo alcance, y ha golpeado Moscú en varias ocasiones, en respuesta a los bombardeos rusos. El comentario del mandatario ucraniano sobre la seguridad de las celebraciones del 9 de mayo en Moscú fue fustigado por la diplomacia rusa, que lo tachó de "amenaza directa". Zelenski "ha tocado fondo en el día de hoy. Ahora está amenazando la seguridad física de los veteranos que vendrán a los desfiles y las celebraciones de un día sagrado", ha dicho la portavoz del ministerio ruso de Exteriores, María Zajárova, en la mensajería Telegram.