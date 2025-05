Trump y Putin hablan más de dos horas en una jornada de diplomacia con expectativas limitadas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha embarcado este lunes en una serie de llamadas diplomáticas para tratar de impulsar conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, una meta que se está demostrando mucho más complicada para el republicano de lo que prometió en campaña, cuando aseguraba que podría poner fin a la guerra en 24 horas incluso antes de volver a instalarse en el Despacho Oval.

Durante más de dos horas, según ha informado el Kremlin, Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin han estado hablando en la que es la tercera conversación entre ambos desde que el republicano inició su segundo mandato. La Casa Blanca no ha dado a la hora de escribir estas líneas aún la lectura oficial del contenido de la llamada pero según RIA la conversación ha sido "muy informativa y constructiva".

El propio Putin ha comparecido rápidamente ante la prensa cerca de Sochi y ha hecho declaraciones sobre la conversación, que ha abierto agradeciendo la mediación de Trump. "Tenemos que hacer efectivo un acuerdo de paz que proceda de las dos partes", ha dicho el mandatario ruso, que ha asegurado que "Rusia propone y está lista para trabajar con la parte ucraniana" y "preparar un memorando sobre el posible futuro acuerdo de paz y el posible alto el fuego". "Estamos en términos generales en el camino adecuado". , ha dicho también Putin.

Antes de esa conversación entre Trump y Putin, según dos fuentes citadas desde el anonimato por 'The Wall Street Journal', el presidente Trump ha hablado brevemente con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. El líder de Kiev ha instado al republicano a presionar a Putin a que acepte un alto el fuego de 30 días y a que acceda a un encuentro cara a cara Zelenski-Putin al que Trump podría asistir. Asimismo, ha urgido de nuevo a Trump a que Washington no tome decisiones que conciernen a Kiev sin consultarle antes.

Tras esas dos conversaciones Trump tenía previstas también para este lunes llamadas con aliados europeos.

Expectativas rebajadas

Antes de las conversaciones las partes implicadas rebajaban las expectativas sobre que vayan a ser capaces de lograr algún avance específico significativo. Desde el Kremlin Dmitri Peskov, el portavoz de Putin, aseguraba que poner fin a la guerra de Ucrania requerirá de “trabajo laborioso y, quizá, prolongado”, según recogió la agencia estatal de noticias Tass.

Desde la Casa Blanca, mientras, la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, había definido a Trump antes de las llamadas como “cansado y frustrado con las dos partes del conflicto” por la falta de avances. “Ha dejado claro a las dos partes que quiere ver una resolución pacífica, un alto el fuego, tan pronto como sea posible”, decía la secretaria de prensa también antes de que se iniciara la ronda de diplomacia telefónica.

‘Impasse’ y amenaza de abandono

El vicepresidente, J.D. Vance, que el domingo se reunió en Roma con Zelenski aprovechando la presencia de ambos en la primera misa del Papa León XIV, había dejado claro este lunes que Washington ve la crisis en una situación de ‘impasse’ y avisaba de que Trump está “más que dispuesto a abandonar” sus esfuerzos para impulsar las negociaciones entre Rusia y Ucrania.

“No vamos a trabajar en vano, queremos ver resultados”, decía con inusitada contundencia Vance, que aunque explicaba que Washington entiende que hay desconfianza de Rusia hacia Occidente y que Trump cree que se debe “poder superar los errores que se han cometido en el pasado”, añadía: “Es cosa de dos”.

“Trump está dispuesto a hacer eso pero si Rusia no, entonces vamos a tener que acabar diciendo: “esta no es nuestra guerra. Es la guerra de (Joe) Biden, la guerra de Putin’”, ha declarado el vicepresidente al emprender su viaje de regreso desde Italia. “Intentaremos ponerle fin pero, si no podemos, tendremos que decir. ‘Mereció la pena intentarlo pero ya no lo vamos a hacer más’”.

Alto el fuego

Una idea central que se esperaba en las conversaciones es que Trump presionara al líder ruso para que acepte un alto el fuego incondicional de 30 días antes de empezar negociaciones, una propuesta que impulsa Europa y que Ucrania ya ha aceptado. El domingo, en rondas previas de conversación de líderes ucranios y europeos con el presidente estadounidense, l primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, le intentaron convencer de que es lo que debía hacer, y le animaban también a negarse a acelerarse hacia un acuerdo que no incluya concesiones significativas por parte de Rusia.

Putin, no obstante, pide negociaciones sobre lo que llama las “causas raíz” del conflicto, como subrayó en su primera descripción de la llamada. Parte de su estrategia pasa por apoyarse en el personalismo de Trump, que la semana pasada se declaraba convencido de que “nada pasará, nos guste o no”, hasta que los dos se sienten cara a cara, un encuentro personal sobre el que fuentes rusas este lunes tampoco creaban optimismo, al menos antes de la llamada.

Aunque Trump ha barajado la idea de elevar las sanciones a Rusia, la presión real hasta ahora se ha ejercido más sobre Ucrania. Y mientras Moscú lanza mensajes públicos de respaldo a iniciativas de diálogo y a los reclamos que le ha hecho directamente Trump de que frene la violencia, y halaga a Trump mostrando su “agradecimiento” y “enorme valoración” de su mediación, a la vez sigue postergando concesiones reales y atacando Ucrania. El fin de semana, antes de las conversaciones, Rusia acometió varios de los más intensos ataques recientes a objetivos civiles en el país, con 400 drones.

Esos ataques llegaron después de que el viernes Rusia y Ucrania mantuvieran en Estambul las primeras negociaciones directas desde las primeras semanas de la guerra. Aunque se acordó un intercambio de prisioneros, hubo pocos avances más y solo acordaron seguir negociando sobre un posible alto el fuego.