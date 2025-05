El sudeste asiático camina hacia la integración económica para blindarse contra Trump

El sudeste asiático, Oriente Próximo y China, todos rumiando en Malasia cómo blindarse contra las incertidumbres globales en general y contra los arrebatos arancelarios de Donald Trump en particular. A la segunda cumbre entre los dos bloques regionales acudió por primera vez China como evidencia de que no sobran aliados en tiempos fragorosos. Desde Pekín acudió Li Qiang, primer ministro, para reivindicar de nuevo a China como un socio sensato y fiable.

De la cumbre salió un acuerdo con ínfulas históricas aunque habrá que esperar para concretar su alcance: en la ASEAN, la organización de 10 países del sudeste asiático, las pretensiones superan a las realidades. Consiste en un plan estratégico para integrar sus economías y armonizar sus mercados que busca convertir la región en la cuarta economía mundial en 2045. Contempla más libertad en el transporte de mercancías y traslado de trabajadores, regulaciones armonizadas, transparencia y prácticas comunes en minería, industria y agricultura.

No cuesta identificar las fuentes que inspiran al plan. Algunas de sus disposiciones, como las que flexibilizan el flujo entre fronteras, remiten al mercado común europeo, aunque no llegará tan lejos. También copia el remedio chino del autoconsumo contra las turbulencias de un mundo donde las mercancías ya no se moverán con tanta alegría. China confió en su mercado interior mientras la ASEAN lo hará en el supranacional. Su capital demográfico de 700 millones de habitantes es sustancioso. Es la mitad de la población china y 1,5 veces la europea.

A China le sirvió el autoconsumo para amortiguar los embates arancelarios de Trump y arrastrarlo a la mesa de negociaciones con una economía menos magullada que la estadounidense. El sudeste asiático fue la región más castigada en aquel reparto arancelario de 'Día de la Liberación' porque Trump pretendía desincentivar las inversiones de Pekín y taponar las grietas del muro proteccionista por las que se colaban las empresas chinas mediante la deslocalización. Aquellos aranceles, que oscilaban entre el 32% y el 49%, pueden fundir economías exportadoras como la vietnamita. Trump no ha contestado aún la petición de Malasia, que ostenta la presidencia rotatoria de la ASEAN, de negociar como bloque durante los 90 días de tregua. No es improbable que la Casa Blanca piense que es más fácil atornillarlos por separado. Hanói ha dado vía libre para que la familia Trump construya un megalómano proyecto de 1.000 hectáreas con campos de golf, hoteles y residencias de lujo con olímpico desprecio de todas las regulaciones y plazos.

Relación estrecha

"Hacer las cosas como las estábamos haciendo no es suficiente para esta región económica altamente dinámica", razona el plan. "Será necesario que profundicemos nuestra integración económica y agilicemos la resolución de los múltiples retos", continúa. La ASEAN nació en 1967 con cinco miembros y vocación de integración económica. Ahora la forman Indonesia, Tailandia, Malasia, Vietnam, Filipinas, Singapur, Camboya, Laos, Birmania y Brunei. Ahí se juntan heridas históricas recientes, democracias y dictaduras, varias religiones, demografías muy dispares e incluso un país en guerra. Ese conjunto heterogéneo ha frenado sus logros mientras la ausencia de estamentos supranacionales impedía políticas consensuadas. Ni siquiera ha podido pactar una postura sobre la guerra en Birmania ni contra las tropelías chinas en las aguas en disputa. El plan desvelado hoy contempla dos órganos supranacionales, el Consejo Económico y la Secretaría, para implementar y monitorizar las medidas.

"La globalización económica esta sufriendo un impacto sin precedentes", ha alertado Li. El primer ministro chino ha pedido a los países del sudeste asiático y a los seis del Golfo presentes en Kuala Lumpur (Arabia Saudí, Kuwait y Qatar, entre ellos) que eliminen sus barreras al comercio y combatan el proteccionismo. Ambas regiones disfrutan de relaciones cada día más estrechas y de mucho en común: poblaciones jóvenes, ingresos crecientes y el anhelo de una voz más poderosa en la arena internacional. Es el contexto idóneo para que China se presente como el aliado necesario en cuestiones comerciales y geopolíticas.