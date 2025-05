Musk se compromete a seguir siendo "asesor y amigo" de Trump en su despedida del gobierno de EEUU

Los días en los que Elon Musk fue asesor clave del presidente estadounidense Donald Trump han terminado. Por ahora. El magnate tecnológico se ha despedido este viernes de su rol como líder del mal llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), una controvertida iniciativa con la que ha ordenado el despido de miles de funcionarios y la supresión de todo tipo de programas públicos con la intención de recortar el gasto de la administración.

En una comparecencia conjunta en el Despacho Oval de la Casa Blanca, Trump y Musk han presentado la gestión de DOGE como un caso de éxito rotundo. Aunque el hombre más rico del mundo prometió que recortaría un billón de dólares del presupuesto federal para el 1 de octubre, las cifras presentadas hoy —"infladas por errores y conjeturas", según The New York Times— suponen menos del 18% de esa cantidad. La propia página web de la agencia indica que el 47% de los contratos públicos cancelados no han ahorrado nada a los contribuyentes estadounidenses.

Con o sin Musk, Trump ha dejado claro que los esfuerzos de su administración por recortar la burocracia federal seguirán adelante. "DOGE es como el budismo, es una forma de vida que seguirá impregnando todo el gobierno", ha prometido el polémico empresario, que ha comparecido con un moratón cerca de su ojo derecho. El presidente también ha señalado que Musk "no sé irá" realmente, dejando la puerta abierta a que regrese a Washington de vez en cuando.

Tensión por los presupuestos

El adiós de Musk se debe a una cuestión legal. Desde el 20 de enero, inicio de la nueva administración conservadora, Musk se había desempeñado como empleado especial del Gobierno estadounidense. Ese estatus especial le permitía, por ejemplo, no cumplir con la normativa sobre conflictos de interés que se aplica a los empleados públicos a tiempo completo. Sin embargo, también limita su tarea a un máximo de 130 días por año, un período que finaliza este viernes. Aun así, The New York Times remarca que otros empleados con la misma clasificación que Musk "han encontrado formas de sortear inteligentemente el límite".

Aunque el paso atrás de Musk se debe a una limitación legal, el empresario chocó la semana pasada con Trump por su proyecto de ley presupuestaria, conocida oficialmente como One Big Beautiful Bill, que aplicará un drástico recorte de impuestos y del gasto público en campos como la cobertura sanitaria, lo que perjudicará a muchos estadounidenses. Sin embargo, Musk expresó su "decepción" con el hecho de que la legislación también disparará el gasto en defensa y añadirá varios billones de dólares a la deuda nacional de EEUU. "Socava el trabajo que el equipo de DOGE está haciendo", denunció la semana pasada en un mensaje en X, la red social de su propiedad. La iniciativa fue aprobada por los pelos en el Senado y Trump espera que el Congreso también le de luz verde. "Si no nos ocupamos de ello, tendremos un país en suspensión de pagos", ha advertido.

Equilibrios de Musk

Musk se ha evitado repetir esas críticas desde el Despacho Oval. Preguntado por cuál ha sido el mayor obstáculo a los recortes presupuestarios de su equipo, se ha limitado a señalar que "simplemente, es mucho trabajo", un cambio de tono respecto a las promesas que ha repetido hasta hace, al menos, dos semanas.

El magnate se ha visto obligado a hacer equilibrios para exponer su lealtad a Trump, de quién ha prometido seguir siendo "amigo y asesor", y demostrar a los accionistas de Tesla y SpaceX que realmente volverá a centrarse en sus empresas. Su paso por el Gobierno trumpista se ha traducido en malos resultados para el fabricante de vehículos eléctricos, cuyas ganancias se hundieron un 70% durante los primeros tres meses de 2025. En lo que va de año, la firma arrastra una devaluación de su valor bursátil de más del 7%.

Musk se ha negado a responder a la información publicada este viernes por The New York Times que señala que consumió éxtasis y ketamina mientras participaba en la campaña electoral de Trump y se ha limitado a acusar al diario neoyorquino de mentir.