Trump desatado: veto a ciudadanos de 12 países, prohibición de extranjeros en Harvard e investigación a Biden

Cada día desde el 20 de enero es una muestra de lo extrema y extraordinaria que es la segunda presidencia en Estados Unidos de Donald Trump, pero pocas jornadas en estas 19 semanas representan mejor esa realidad que este miércoles por la noche. En solo unas horas, el republicano ha tomado o anunciado varias medidas que ejemplifican la radicalidad de su agenda: una nueva edición del “veto musulmán”, ataques a universidades y el lanzamiento de una investigación sobre el supuesto encubrimiento del declive de Joe Biden durante su presidencia,

A la vez, esa avalancha subraya, más allá de su propia significación, la estrategia de “inundar la zona” y, también, de tratar de capturar y dirigir la atención. Y Trump lanza acciones de profunda gravedad que logran desviar o restar atención a problemas crecientes de su agenda económica o de política internacional, incluyendo los ataques de Elon Musk y de republicanos al proyecto de presupuestos, la falta de avances o de ningún logro tangible en la guerra comercial global que él mismo ha abierto o su incapacidad de cumplir promesas de acuerdos de paz en los conflictos de Ucrania o Gaza.

Nuevo veto

La principal acción ejecutiva de este miércoles ha sido una reedición remodelada (y legalmente reforzada) de lo que en su primer mandato se conoció como el veto musulmán. Esta vez, Trump ha prohibido la entrada a EEUU a ciudadanos de 12 países, mayoritariamente de África y Oriente Próximo, y ha restringido el acceso a los de los de otras siete naciones, que no podrán instalarse de forma permanente o recibir visados de turista o estudiante.

Específicamente, el veto total, que entra en vigor a partir del lunes, afecta a ciudadanos de Afganistán, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Myanmar, Somalia, Sudán y Yemen. Las restricciones aplican a ciudadanos de Burundi, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y, también, Cuba y Venezuela.

Trump se ha apoyado en el reciente ataque antisemita en Colorado contra una manifestación que pedía la liberación de rehenes de Hamás para defender la medida, aunque claramente su equipo lleva trabajando en la arquitectura legal de este veto desde mucho antes (y Egipto, el país del que era ciudadano el imputado por el ataque en Colorado, no está entre los países afectados por la orden).

Intensificada guerra contra las universidades

Trump firmaba también este miércoles una proclamación que prohíbe la matriculación de extranjeros en Harvard. A esa decisión le sumaba instrucciones para su secretario de Estado, Marco Rubio, para que revoque visados ya concedidos a estudiantes internacionales en el campus de Massachusetts.

Ambas medidas representan una escalada en la guerra del republicano con la universidad más antigua del país. Ese conflicto, según los argumentos de la administración, está relacionado con la “seguridad nacional” y con la supuesta permisividad de la universidad con antisemitismo. Desde el primer momento, no obstante, ha encarnado los asaltos de esta presidencia a la libertad de expresión y académica, así como el empeño del gobierno ultraconservador por frenar programas contra la discriminación o por la promoción racial o de género.

Ese esfuerzo no se limita a Harvard, la universidad de la prestigiosa Ivy League que con más firmeza ha plantado cara a Trump. Y este miércoles servía también de recordatorio de que, incluso intentar aplacar al mandatario o rendirse a sus caprichos, puede no servir de mucho, o incluso puede no servir de nada. Columbia, que optó por esa vía del apaciguamiento en vez de acudir a los tribunales ante retirada de fondos de becas y contratos, ha visto este miércoles también como el gobierno Trump elevaba sus amenazas. Específicamente, la secretaria de Educación ha comunicado al campus neoyorquino que estudia retirarle su credencial para operar como centro educativo.

Investigar a los Biden

El intenso miércoles de Trump ha incluido la firma de una orden ejecutiva en la que ordena que se investigue a Biden y a su equipo por una supuesta trama de encubrimiento del declive mental y cognitivo del demócrata. Esa acción llega solo unos días después de que en sus redes sociales Trump propagara la teoría conspiratoria de que su predecesor había muerto y sido sustituido por un clon.