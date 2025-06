Israel ataca Irán

Israel ha lanzado este viernes por la madrugada una serie de ataques contra docenas de objetivos militares en Irán, incluyendo nucleares, en los que han matado a altos cargos militares de Teherán.

La operación, que Israel ha prometido continuar "durante los días que sean necesarios" para eliminar la amenaza nuclear, se anticipa que va a provocar una respuesta irani . Y amenaza con desatar la guerra total entre los dos países y disparar un conflicto regional en Oriente Próximo con ramificaciones globales.

Israel ha calificado los ataques de la llamada 'Operación León Ascendente' como “preventivos”. En un intervención retransmitida por television, el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, ha defendido que el objetivo era “dañar la infraestructura nuclear iraní, sus fábricas de misiles balísticos y capacidades militares".

Los objetivos

Según medios estatales iraníes, los ataques se han producido en al menos cuatro puntos de Irán, incluyendo además de Teherán Natanz, donde hay unas instalaciones de enriquecimiento de uranio. La operación ha costado la vida al jefe de la Guardia Revolucionaria, el eneral Hossein Salami. También se ha informado de que Israel ha matado al menos a dos prominentes científicos nucleares con ataques en sus casas.

En su intervención Netanyahu ha dicho también que la meta era "repeler la amenaza iraní a la propia supervivencia de Israel”, y ha acusado a Teherán de estar “a un año o menos” de la capacidad de fabricar un arma nuclear. Asimismo, ha dicho que Irán ha conseguido uranio enriquecido como para fabricar nueve bombas.

Horas antes, este jueves la Agencia Internacional de Energía Atómica había lanzado su condena más dura a Irán en 20 años acusando al país de seguir enriqueciendo uranio a nivel que lo hace casi apto para armamento y de no complir sus obligaciones de no proliferación.

Respuesta iraní

En Irán el ayatolá Ali Jamenei ha asegurado que Israel recibirá un duro castigo tras el ataque. El líder supremo iraní ha confirmado la muerte de varios altos mandos y científicos y ha advertido a Israel de que "se ha preparado un destino amargo".

En Israel, mientras, el ministro de Defensa, Israel Katz, anunciaba una "situación especial" en el país anticipando esa respuesta israelí.

Washington

En Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había advertido este jueves por la tarde de que podía estallar un “conflicto masivo” en Oriente Próximo si se rompían las conversaciones sobre un acuerdo nuclear con Teherán que él había puesto en marcha.

Trump también expresaba su temor de que un ataque israelí pudiera hacer saltar por los aires esas negociaciones y confirmaba que había ordenado la evacuación de parte del personal estadounidense en la región en caso de un contraataque iraní.

Una vez que Israel ha lanzado la operación, la primera reacción oficial ha sido un comunicado del secretario de Estado, Marco Rubio, colgado en la web de la Casa Blanca en el que se ha hecho hincapié desde la primera frase en asegurar que la acción de Israel ha sido “unilateral”.

“No estamos involucrados y nuestra máxima prioridad es proteger a las fuerzas estadounidenses en la región”, reza el comunicado de Rubio, donde sí se dice que Israel les “había informado de que creen que esta acción es necesaria para defensa propia”, se asegura que están “en estrecho contacto con socios regionales" y se lanza un mensaje a Irán: “no debe atacar a intereses o personal de EEUU” .

Golpe para Trump

A la hora de escribir estas líneas no se había pronunciado el propio Trump, para el que este conflicto representa un revés, al menos en su imagen. El republicano presumía de que bajo su mandato no se habían iniciado guerras y dice lograr “paz a través de la fuerza”, aunque no ha conseguido sus prometidas soluciones a las guerras de Ucrania y Gaza.

Este viernes el republicano tiene convocada una reunión de su consejo de seguridad nacional en la Situation Room de la Casa Blanca a las 11 de la mañana (las 17.00 horas en España).