Eugenia de York, una 'royal' llamada a dar un paso al frente

La princesa Eugenia de York, hija menor del príncipe Andrés y sobrina de Carlos III, está ganando cada vez más protagonismo en la familia real británica. Sus apariciones cada vez más frecuentes en eventos y su activa presencia en las redes sociales han provocado un aumento de su popularidad y la han convertido en un activo valioso para una institución que no atraviesa su mejor momento. Tanto Eugenia, de 35 años, como su hermana Beatriz, de 36, tienen una relación cercana con el rey y también con el príncipe Guillermo, quien podría nombrarlas miembros activos de la familia real cuando llegue al trono.

Casada con el empresario Jack Brooksbank y madre de dos hijos de 4 y 2 años, Eugenia es vista por el público como una mujer familiar y comprometida. Unos atributos que son muy valorados dentro de la familia real, que ha visto como el número de miembros activos se ha reducido desde la renuncia del príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, así como la salida por la puerta de atrás del príncipe Andrés tras salir a la luz su relación con el multimillonario Jeffrey Epstein, condenado por abuso sexual y tráfico de menores.

Carlos III ha apostado por reducir el tamaño de la institución, en un intento de dar una imagen de austeridad en un momento de dificultad económica para muchas familias. Sin embargo, el diagnóstico del cáncer que padecen tanto él como la princesa de Gales, Kate Middleton, ha trastocado los planes de la familia y ha dejado el número de miembros activos bajo mínimos durante meses, algo que ha puesto el foco sobre Eugenia y su hermana.

“Por lo que he oído, el príncipe Guillermo está empezando a darse cuenta del valor de sus primas y de lo que, a largo plazo, podrían aportar”, ha asegurado recientemente Richard Eden, experto en la familia real, en el podcast ‘Palace Confidential’. “Cada vez hacen más cosas. En realidad, se trata de tareas privadas relacionadas con el trabajo benéfico, pero creo que el príncipe Guillermo y su padre se están dando cuenta de ello y lo aprecian”, ha añadido.

La poca diferencia de edad entre las dos hermanas ha propiciado una relación muy cercana entre ambas, algo que también ha contribuido a mejorar su popularidad a ojos de los británicos. La buena sintonía se ha evidenciado en sus redes sociales, en las que se las puede ver asistiendo juntas a eventos históricamente vinculados con la familia real, el último de ellos el Chelsea Flower Show de Londres.

Vínculo con Andrés

Algunos expertos señalan, sin embargo, que la asociación de Eugenia con su padre todavía genera algunos recelos. Algo que ha llevado a Carlos III a optar por la cautela y a no incluir a la princesa en algunos actos importantes, incluido el saludo desde el balcón del palacio de Buckingham en el desfile anual del ‘Trooping the Colour’, uno de los eventos más importantes del año para la familia real. “[Su participación] pondría de relieve el hecho de que Andrés no aparece y que cualquier cosa relacionada con él sigue siendo demasiado tóxica”, ha asegurado a GB News el veterano comentarista real Richard Fitzwilliams.

A pesar de que tanto Eugenia como Beatriz mantienen una relación cercana con su padre, la institución confía en que el público las desvincule de los escándalos en los que se ha visto envuelto e incluso sean vistas como víctimas. “Creo que la gente siente simpatía por ellas porque tienen este problema familiar con su padre, que es muy embarazoso y difícil para ellas”, ha explicado recientemente la directora de ‘Majesty Magazine’, Ingrid Seward, a la revista HELLO!. Sólo el tiempo dirá si pueden dar un paso al frente y ayudar a mantener el prestigio de la monarquía británica en los próximos años.