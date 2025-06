España pide simplificar la regulación de la inteligencia artificial que afecta a modelos como ChatGPT

Europa se plantea pisar temporalmente el freno de la regulación. En las últimas semanas, la Comisión Europea ha abierto la puerta a retrasar la aplicación de algunas partes de su ley de la inteligencia artificial, una normativa pionera a escala mundial para limitar los riesgos de esta tecnología que aprobó definitivamente en marzo de 2024.

"Si observamos que las normas y directrices no están listas a tiempo, no deberíamos descartar posponer algunas partes de la Ley de IA", señaló el pasado 6 de junio la vicepresidenta ejecutiva Henna Virkkunen durante una reunión con los ministros digitales de la UE.

La normativa, acordada a finales de 2023 tras meses de complejos debates, fija restricciones que varían según el riesgo de cada aplicación de la IA. En febrero entraron en vigor la prohibición de prácticas de "riesgo inaceptable" como los programas de identificación biométrica en tiempo real. Sin embargo, el resto de normas empezarán a aplicarse gradualemente durante el próximo año y medio.

Obligaciones para ChatGPT

La fecha clave en el calendario es el próximo 2 de agosto, dentro de menos de dos meses. Es entonces cuando la normativa afectará a la IA de propósito general, grandes modelos de lenguaje multimodales que pueden realizar una amplia gama de tareas. Es el caso de GPT-4, de OpenAI, o Gemini, de Google.

La ley obliga a esas compañías tecnológicas a ser transparentes, detallar el funcionamiento de su IA generativa, evaluar sus riesgos y mitigar posibles daños. Sin embargo, el código de prácticas para orientarlas en esa aplicación técnica de la ley aún no está listo, lo que ha llevado a la industria a incrementar su presión para pedir una moratoria.

España apoya la simplificación

Bruselas parece abierta a concederles ese deseo. Y no solo Virkkunen. Varios países europeos ven esa prórroga de la aplicación con buenos ojos, según Politico. Entre ellos, Polonia, que preside el Consejo de la UE y ha abogado por una simplificación de las obligaciones para ayudar a las empresas a cumplir con la normativa.

España apuesta por simplificar la norma, pero no por la desregulación. Preguntado por EL PERIÓDICO, el Ministerio de Transformación Digital ha señalado que "en ningún caso está a favor de prescindir del marco de protección actual" de la llamada AI Act. "No debemos detener el reloj sino sincronizar nuestros relojes", señaló el ministro Óscar López en el último Consejo de Telecomunicaciones de la UE. El Ministerio no ha confirmado si trabaja para evitar una prórroga o si la contempla como medida para acordar una simplificación de las normas con otros Estados miembro.

El posible retraso en la entrada en vigor de las obligaciones previstas para el próximo 2 de agosto podría alterar el calendario establecido y afectar los requisitos que deben empezar a aplicarse en 2026 y 2027.

¿Cambios en los derechos de autor?

En las últimas semanas, la Comisión ha demostrado su voluntad de adaptar las leyes comunitarias al cambiante entorno digital. Sin ir más lejos, Bruselas también se plantea revisar la directiva sobre derechos de autor para realizar "modificaciones específicas" y adaptarla a los grandes retos que ha planteado la IA, según adelantó el pasado viernes el portal MLex.