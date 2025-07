Un pacense en la marcha LGTBI de Budapest contra Orbán: "La diversidad es imparable"

Llegó a Budapest el jueves por la noche. Al día siguiente intervino en una conferencia internacional sobre derechos humanos organizada por el Budapest Pride. Y el sábado, José María Núñez, activista de Fundación Triángulo, vivió una de las experiencias más intensas de su trayectoria: “La cosa más maravillosa que me ha pasado en la vida”. Se refiere al momento en que cientos de miles de personas cruzaron el puente Erzsébet sobre el río Danubio en una marcha del orgullo LGTBI que el gobierno de Viktor Orbán había prohibido.

Núñez fue uno de los dos extremeños que partieron al país húngaro. El activista pacense, voluntario en varias ONGs y socio de amnistía internacional, tomó la palabra en la apertura de la jornada del orgullo, que reunió a activistas de todo el mundo para debatir sobre la situación de los derechos LGTBI.

Junto a políticos españoles

El sábado arrancó con una reunión en la embajada española. Desde allí, políticos y activistas se prepararon para una manifestación cargada de incertidumbre. Entre los representantes públicos de España, estuvieron presentes en la protesta la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Cultura Ernest Urtasun.

José María Núñez junto a Yolanda Díaz y Ernest Urtasun, en la protesta LGTBI de Budapest, el pasado sábado. / LCB

El gobierno de Viktor Orbán había intentado impedir la manifestación, aunque finalmente se celebró gracias a que el alcalde de Budapest, Gergely Karácsony, firme defensor de la celebración, la declaró acto municipal. Aun así, el ambiente no era del todo seguro: “Había dos marchas ultraderechistas convocadas simultáneamente, que sí estaban permitidas. Yo en mis 53 años, 30 de activismo, nunca había ido a una manifestación prohibida”, cuenta Núñez.

La tensión fue real. Según explica este pacense, la embajada había dado instrucciones claras: no resistirse ante ninguna intervención policial. “Allí pueden pedirte el DNI y usar reconocimiento facial, que es legal en Hungría”, señala Núñez. Pero esto no impidió que la ciudadanía saliera en masa. “Cuando ves que empiezan a llegar miles y miles de personas, entiendes que hay algo que ya no se puede frenar”, añade este activista.

José María Núñez de espalda a un grupo de policías húngaros durante la marcha LGTBI en Budapest. / LCB

La manifestación fue creciendo exponencialmente desde una pequeña plaza cercana al consistorio. “La organización fue poco a poco metiéndose en la calle, con una furgoneta con música. Los coches se fueron parando y nos íbamos haciendo espacio”, recuerda José María Núñez.

Protesta multitudinaria

Con el avance del recorrido también crecía la multitud. Según cuenta el activista de Fundación Triángulo, el momento más emocionante llegó al cruzar el puente Erzsébet sobre el río Danubio, el único que no había sido reservado por la extrema derecha para bloquear el paso. “Eso ha sido lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Fue apoteósico. Absolutamente apoteósico”, relata. Allí se concentraron más de 200.000 personas.

Una vez finaliza la protesta, la sensación, como señala Núñez, es de triunfo. “Partíamos del miedo y terminamos viendo que habíamos ganado. Se comprobó que la sociedad no quiere esta prohibición. Fue un mensaje para todo el mundo. La diversidad es imparable”.