Ghassan Abu Sittah, médico y rector de la Universidad de Glasgow: "El genocidio de Gaza es tan europeo y estadounidense como israelí"

El doctor Ghassan Abu Sittah da vueltas por un despacho del Centro Médico de la Universidad Americana de Beirut. Acaba de salir de quirófano para atender a EL PERIÓDICO. Habla rápido y sin morderse la lengua. "Es difícil no estar extremadamente enfadado y desesperanzado", reconoce refiriéndose a la situación en Gaza. Cirujano plástico reconstructivo, británico-palestino y rector de la Universidad de Glasgow, Abu Sittah ha trabajado como médico voluntario en una docena de teatros de conflicto. Incluida Palestina, que lleva visitando desde finales de la primera Intifada.

En Gaza pasó los primeros 43 días del asalto israelí en curso. Al salir del enclave, aprovechando su prestigio internacional, trató de contar lo que había visto, pero no tardó en toparse con múltiples impedimentos. Alegando motivos de "orden público", Alemania le impidió entrar en el país para asistir a un congreso en Berlín; Francia hizo lo propio cuando había sido invitado para hablar en el Senado. También Países Bajos le prohibió la entrada. Nada de eso ha logrado callarle.

Usted trabajó en Gaza durante 43 días al principio de la guerra. ¿Qué fue lo que más le sorprendió?

Lo que más me llamó la atención fue el ataque sistemático contra el sistema sanitario. Y por sistemático no solo me refiero al bombardeo de los hospitales, sino al asesinato de los médicos de un modo planificado. Empezamos a ver el patrón de la política de asesinatos el mismo 17 de octubre de 2023, cuando atacaron el hospital Al Ahly y luego asesinaron a varios médicos en sus casas. Era evidente que habían decidido que el sistema sanitario era un elemento central de su doctrina militar.

Los hospitales están protegidos por el derecho internacional humanitario y, aunque a veces son atacados, la escala de su destrucción en Gaza no tiene precedentes. ¿Por qué cree que no ha habido una gran reacción internacional?

Esta guerra ha puesto de manifiesto la existencia de un sistema global de habilitación del genocidio. Los medios y políticos occidentales se han encargado de negarlo hasta que ha sido demasiado tarde. La prensa occidental compra todo lo que dicen los israelíes y corresponde a los palestinos demostrar lo contrario. Se vio aquel 17 de octubre, cuando bombardearon Al Ahly matando a 483 personas. De pronto, se impuso el relato de que había sido "un misil palestino extraviado", a pesar de que el Ejército israelí había anunciado días antes su intención de atacar hospitales palestinos. Este sistema de habilitación ha permitido que el genocidio continúe durante casi dos años. Y el motivo por el que continúa es porque este es un genocidio tan europeo y estadounidense como israelí.

¿Por qué habla de responsabilidad compartida?

Europa y EEUU no solo han actuado como facilitadores. Países como Alemania multiplicaron por 10 sus ventas de armas durante la guerra; la Royal Air Force del Reino Unido ha realizado el 60% de los vuelos de vigilancia electrónica sobre Gaza; Italia usa sus aviones para reabastecer a los F‑35 israelíes... Va más allá de la complicidad: es participación activa.

Usted lleva trabajando como médico voluntario en Gaza desde la primera Intifada a finales de 1980. ¿Qué ha sido diferente esta vez?

La escala de todo ello. Es como la diferencia entre una inundación y un tsunami. De pronto estás en un tsunami, con ataques aéreos que matan a 800 personas de una sola oleada y destruyen un vecindario entero. Bombas de 600 kilos o una tonelada que borran barrios enteros en unos segundos. Te asomas a la ventana y el barrio entero ha desaparecido bajo columnas de humo y polvo.

Israel asegura que los hospitales están siendo utilizados como centros de mando de Hamás o para esconder a sus militantes. Usted que lleva tantos años trabajando en Gaza: ¿ha visto a milicianos operar desde allí?

No solo no los vimos nunca, sino que estos días han aparecido carteles en Jan Yunis que hablan de los "mártires del cuerpo médico militar". De modo que es evidente que existe un sistema sanitario paralelo escondido en los túneles para atender a los milicianos de Hamás. Y los israelíes lo sabían. Era obvio desde el inicio. Es el mismo sistema con clínicas propias en los túneles que utilizó el Vietcong en Vietnam.

Cuando usted salió de Gaza trató de contarle al mundo lo que había visto, pero no fue fácil. En Alemania le arrestaron; en Francia cancelaron su comparecencia ante el Senado, en Holanda...

Así es. He ganado siete de ocho demandas que interpusieron contra mí Abogados Británicos por Israel (UK Lawyers for Israel) para quitarme la licencia médica y prohibirme ocupar cargos en fundaciones y oenegés. También interpusieron cuatro denuncias para impedir que me convirtiera en rector en la Universidad de Glasgow. Y todavía tengo un caso abierto con el Consejo General Médico, que me quiere retirar la licencia para ejercer. Todo ello obra de Abogados Británicos por Israel.

¿De qué le acusan?

De antisemitismo y de apoyar el terrorismo.

¿Y por qué cree que están tratando de silenciarle?

Quieren proteger el proyecto genocida. Es así como han conseguido mantener durante 18 meses un genocidio tan ampliamente documentado a través de las redes sociales o la televisión. Acosan a gente como yo, arrestan a 3.200 estudiantes en EEUU y se niega la humanidad a los palestinos con la colaboración de los medios.

El Tribunal Internacional de Justicia ha emitido medidas cautelares exigiendo a Israel que detenga su ofensiva, pero no ha pasado nada. ¿Por qué?

Es un ejemplo de lo que llamo el sistema de habilitación: aunque el tribunal de justicia más alto del mundo ha dicho que lo que ocurre en Gaza es, de forma plausible, un genocidio, las revistas médicas siguen negándose a permitir que los investigadores usen la palabra "genocidio" para describir lo que está ocurriendo. A los periodistas occidentales se les ordena interrumpir o cuestionar a cualquier persona entrevistada en directo si utiliza el término "genocidio", a pesar de que ya existe una definición legal que respalda su uso en este contexto.

¿Y cuál es su explicación para este fenómeno?

Israel sigue siendo el policía de Occidente en la región, un Occidente que ha invertido mucho en su proyecto colonialista para poder controlar Oriente Próximo.

Pero hay gente de conciencia en todos lados…

Los jóvenes manifestantes de las universidades de Occidente han salvado a la humanidad; literalmente, la han salvado. Estos jóvenes son la razón por la que, cuando termine este genocidio, no tendremos otros 50 años de choque de civilizaciones en los que, con toda razón, el mundo árabe y musulmán diga que este genocidio lo cometió Occidente contra ellos. Al negarse a renunciar a su humanidad, estos jóvenes han librado a la humanidad de otro siglo de confrontación entre civilizaciones.

Los israelíes han cambiado recientemente el sistema para distribuir ayuda en Gaza. ¿Cuál es su explicación?

Es una trampa para atraer a la gente. Han matado a 180 personas que intentaban conseguir esa ayuda [esa cifra es hoy de 410 muertos y más de 2.600 heridos, según la ONU]. Y luego, la cantidad de ayuda por persona es tan mínima que, incluso si el sistema funcionara, la gente tendría que ir cada día a buscarla como animales en un corral.

Israel no oculta que trata de forzar a los palestinos a salir de Gaza.

Fíjate en lo que está pasando en Cisjordania. Israel ha destruido de facto los campos de refugiados de Tulkarem y Jenín. Hay 70.000 palestinos desplazados internamente en Cisjordania. Y en Siria, donde no hay un régimen antiisraelí, Israel ha ocupado el 40% del agua dulce del país, desde todo el Golán hasta la provincia de Daara. En el sur del Líbano, cualquiera que intenta reconstruir su casa en los pueblos de la línea del frente es bombardeado.

¿Hay algo que pueda obligar a Israel a detener los ataques?

Sí. Deben detenerse las líneas de suministro de armas occidentales y aplicarse sanciones económicas... Todo eso haría que Israel se detuviera en una semana.

Y de todo este desastre, ¿hay algo que le dé esperanza?

Ahora el mundo ve a Israel como nosotros lo hemos visto durante los últimos 80 años: como un proyecto colonialista y racista. Sin diferencias respecto a los colonos 'pied noir' en Argelia, a la Sudáfrica del apartheid o a Rodesia. Es exactamente lo mismo.

¿Cree que los palestinos abandonarán Gaza?

Jamás repetirán el error de abandonar su país y convertirse en refugiados. Ya sabemos lo que ocurre cuando te haces refugiado: te conviertes en refugiado para el resto de tu vida, y te matan en Irak, te matan en Jordania, en Siria, en la guerra civil libanesa, en la guerra civil siria. Dejas de existir como ser humano. Así que prefieren morir en su país.

Va a ser muy difícil que puedan quedarse, sin embargo. Todo ha sido arrasado.

La gente no se da cuenta de que, con la hambruna, Israel ha llegado a lo que solo puede llamarse la "solución final".

Este tipo de expresiones son parte del motivo por el que tratan de silenciarle en Europa. ¿Ya no le importa?

Lo que se ha hecho con los palestinos en los últimos dos años es de otra dimensión. Me da miedo llamar a Gaza. Me da miedo preguntar cómo están mis colegas, porque no sé quién se fue, quién sigue vivo y quién está muerto. Tengo colegas que han trabajado durante varias guerras y que ahora llevan más de 150 días en prisión. Y bueno, pase lo que pase con el Estado alemán, Israel torturó hasta la muerte a Adnan al Bursh, el jefe de cirugía ortopédica de Shifa: lo mataron introduciéndole un palo de escoba por el recto hasta perforarle los intestinos. Así que, ¿qué más pueden hacernos?

¿Y qué cree que ocurrirá cuando acabe el asalto?

El asedio no va a terminar. Israel ha decidido que si no puede matar palestinos lo suficientemente rápido, morirán de hambre. Ya usan bombas para prevenir la ayuda, hacen que los heridos no puedan sanar, han matado a 180 personas intentando recoger ayuda... Lo que quede del sistema sanitario se derrumbará: sin luz no hay UCI, no hay neonatos, no hay nada. Si los hospitales dejan de funcionar, los heridos mueren.

(…)

Es una situación dramática. La humanidad no ha visto nada parecido. Como dijo un cirujano británico con experiencia en Sarajevo y Srebrenica: esto es peor. Y lo más terrible es que no se ve el fin, ni argumento alguno que no sea "matar palestinos".