Rusia y Ucrania reactivarán sus negociaciones en Estambul: ¿En qué punto están? 5 claves

Rusia y Ucrania han anunciado este fin de semana el reinicio de sus conversaciones en Estambul, la gran metrópolis turca, para llegar un posible alto el fuego y el inicio de la resolución de la guerra en el este de Europa, que ruge desde la invasión rusa contra su vecino en febrero de 2022. El encuentro de esta semana —el día está aún por determinar— será el tercero de este 2025.

Los otros dos, aunque mostraron que las posiciones de ambos países están sideralmente separadas, sirvieron para intercambiar prisioneros y cadáveres. A continuación, desgranamos las negociaciones entre Kiev y Moscú, en cinco claves.

En las dos últimas reuniones, ocurridas en mayo y junio de este año, todo quedó claro: la delegación ucraniana, en ambas ocasiones, se quejó de que las posiciones rusas, tres años después del inicio de la invasión y de las primeras reuniones de 2022, no habían cambiado. Moscú —entonces y ahora— reclama básicamente la rendición de Kiev, y la aceptación, por parte de Ucrania, de que las regiones de Lugansk, Donetsk, Crimea, Mariúpol, Jersón y Zaporiya —estas dos últimas no totalmente controladas por Rusia— ya no forman parte del territorio soberano del país liderado por Volodimir Zelenski.

Ucrania, por su parte, ha rechazado esta propuesta, y ha intentado conseguir, de las reuniones, un alto el fuego incondicional de un mínimo de dos meses, a partir del cual empezar a hablar sobre un posible acuerdo final. El alto el fuego es rechazado por Rusia.

Si las reuniones dieron pocos resultados a la hora de terminar con la guerra, que se ha llevado a cerca de medio millón de vidas desde 2014, sí que sin embargo han servido para llegar a acuerdos menores: Kiev y Moscú, en las dos ocasiones anteriores que se han reunido, han conseguido firmar dos intercambios de prisioneros y cadáveres. Los dos, consecutivos, fueron los más grandes hasta la fecha.

En mayo, los dos países intercambiaron 2.000 soldados encarcelados. En junio, más de 6.000 por país: la mayoría de ellos eran los cuerpos de fallecidos en combates, además de heridos de guerra.

A diferencia de las dos rondas anteriores, en las que el presidente estadounidense, Donald Trump, alababa a su homólogo ruso, Vladímir Putin, mientras denostaba a Zelenski, en esta ocasión el multimillonario estadounidense busca apretar las tuercas para forzar al ruso a llegar a un acuerdo.

En los últimos días, así, Trump ha amenazado con imponer sanciones contra Rusia —hace unos meses aseguraba no quererlas, sino que buscaba que el comercio entre Washington y Moscú floreciera de nuevo—, y ha anunciado el envío de armamento y sistemas de defensa Patriot para Ucrania. Este envío será el primero que hace EEUU hacia Kiev desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, en un —parece lejano— enero de este mismo año.

Las amenazas de Trump, sin embargo, son solo eso de momento: amenazas. EEUU ha dado a Moscú un plazo de 50 días para llegar a un alto el fuego, algo por el momento inalcanzable. Zelenski ha asegurado en varias ocasiones que la única forma de conseguirlo será un encuentro entre presidentes. El Kremlin no ha rechazado la idea oficialmente, pero el portavoz de Putin, Dmitri Peskov, nunca ha mostrado la puerta abierta para que dicho encuentro ocurra.

Moscú y sus medios, durante todos los años de invasión, han mostrado a Zelenski como un usurpador, un nazi y, además, un payaso (Zelesnki fue cómico antes que político). La imagen de Putin y Zelenski reunidos en la misma mesa, con Trump y el anfitrión, Recep Tayyip Erdogan, de mediadores, es algo que el Kremlin ha querido hasta ahora evitar.

A la espera de la reunión, así, Rusia ha redoblado la intensidad de sus ataques con drones y misiles nocturnos contra Kiev y otras grandes ciudades ucranianas, lo que ha forzado a Zelenski a buscar más envíos de sistemas de defensa antiaéreos, ya sean los Patriot estadounidenses o los franceses SAMPT/T.

El último de estos bombardeos rusos ha ocurrido durante la madrugada de este lunes, con un ataque combinado de más de 420 drones y 20 misiles, según Ucrania. Este último ataque ha causado la muerte de al menos dos personas, según ha informado Zelenski este lunes a través de sus redes sociales.