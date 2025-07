Guerra de Ucrania, hoy en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El Kremlin no descarta contactos con EEUU, pero no ve clara la idea de una cumbre con Trump en China

El Kremlin no descartó hoy contactos con Estados Unidos sobre las negociaciones en Ucrania, pero no ve nada claro una posible cumbre en China entre los presidentes ruso, Vladímir Putin, y estadounidense, Donald Trump. "Si es necesario, tal contacto puede ser organizado con rapidez", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la prensa local. La última conversación telefónica entre Putin y Trump fue la que llevó al jefe de la Casa Blanca a amenazar el pasado 17 de julio a Moscú con sanciones y aranceles secundarios si no lograba un acuerdo con Kiev en un plazo de 50 días.