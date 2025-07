Las organizaciones de derechos humanos israelíes B'tselem y Breaking the Silence ponen para este diario el contexto a esas atrocidades. B'tselem recuerda que la práctica de disparar contra menores no es nueva, y apunta a un informe en el que tienen nombres y apellidos de los niños muertos por disparos israelíes en Cisjordania. En Breaking The Silence, una organización de veteranos que denuncian excesos de su ejército con testimonios anónimos, dicen que no tienen aún declaraciones de soldados admitiendo que disparen a menores en Gaza, aunque sí sobre civiles. Perfilan un escenario posible para explicar esos disparos contra pequeños: tras los ataques del 7 de octubre, el gobierno ultra de Benjamín Netanyahu dio manga ancha a los comandantes sobre el terreno, que tienen a su cargo centenares de soldados. Muchos están radicalizados y disparan a discreción. Otros lo hacen contra todo el que entre en una de las llamadas "zonas de matar", unas áreas de entrada prohibida sin límites claros desveladas por el diario israelí Haaretz.