Última hora de la guerra en Oriente Próximo, hoy en directo: Médicos Sin Fronteras concluye que los centros de GHF en Gaza son sitios de "asesinatos orquestados"

El líder de la oposición israelí avisa de que ocupar Gaza "es una pésima idea"

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, advirtió este miércoles al primer ministro, Benjamín Netanyahu, de que la ocupación total de la Franja de Gaza, que este pretende, "es una pésima idea". Tras reunirse con el primer ministro en Jerusalén, Lapid afirmó que le dijo que "ocupar Gaza es una pésima idea. La mayoría de la gente no te apoya; al pueblo de Israel no le interesa esta guerra. Pagaremos un alto precio por ello'", según escribió en su cuenta de X, junto a un vídeo de sus declaraciones. En el vídeo, Lapid asegura que "en lugar de una ocupación y una anexión de Gaza innecesarias, necesitamos atraer a Egipto a Gaza, para que haya otro gobierno que la gestione en vez de nosotros, y después centrarnos en lo importante, que es eliminar a Hamás". Está previsto que Netanyahu reúna este jueves por la tarde a su gabinete de seguridad para aprobar sus planes para tomar el control de toda la Franja, a pesar de la postura en contra del Ejército. Ya ayer, martes, la oficina del primer ministro dijo que "las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) están preparadas para implementar cualquier decisión tomada por el gabinete político y de seguridad", tras una reunión de tres horas entre Netanyahu y el jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir. Las fuerzas armadas son reacias a operar en lugares donde se encuentran cautivos los rehenes por temor a que las milicias palestinas en Gaza los ejecuten ante el avance de las tropas, como ya ocurrió a finales de agosto de 2024, con seis de ellos, cuyos cadáveres fueron encontrados el 1 de septiembre de ese año. Según la cadena pública israelí, Kan, la cúpula militar cree además que ocupar toda Gaza provocará un aumento considerable de las bajas israelíes.