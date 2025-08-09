Guerra
Trump se reunirá con Putin en Alaska el 15 de agosto
La reunión será para discutir el posible fin del conflicto con Ucrania
EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que el próximo 15 de agosto se reunirá con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska.
"La tan esperada reunión entre mi persona y el presidente Vladímir Putin, de Rusia, se llevará a cabo el próximo viernes en el gran estado de Alaska", dijo Trump en su cuenta oficial de Truth Social.
El encuentro será para discutir un posible fin a la guerra.
La última vez que Putin se reunió con un mandatario estadounidense fue en 2021, en un encuentro con el entonces presidente Joe Biden celebrado en Ginebra.
En 2018 se había reunido con Trump en Helsinki.
La propuesta de Trump de incluir un "intercambio de territorios" como parte de un eventual acuerdo de paz ha despertado críticas tanto en Kiev como en varias capitales europeas.
Las autoridades ucranianas han reiterado que no aceptarán ceder zonas controladas por Rusia.
En los últimos días, Trump ha impulsado medidas de presión económica contra Moscú como aranceles a países -como India- que compran petróleo ruso.
Analistas consideran que estas acciones forman parte de su estrategia para llegar a la mesa de negociación con un margen de influencia frente a Putin, aunque no está claro si lograrán el efecto deseado.
Desde el Kremlin, portavoces han calificado el próximo encuentro como "una oportunidad para el diálogo directo" y reiterado que Moscú buscará garantías de seguridad y reconocimiento internacional de los territorios que controla en Ucrania.
No se ha precisado si habrá participación de representantes ucranianos o mediadores externos en las conversaciones de Alaska.
La cita de Alaska se perfila como uno de los momentos diplomáticos más observados del año, con implicaciones que podrían ir más allá del conflicto en Ucrania.
