Región de Mármara
Un terremoto de magnitud 6,1 sacude el noroeste de Turquía
Hasta el momento no hay informaciones oficiales sobre víctimas o daños, pero la emisora dijo que ha habido heridos y mostró un edificio colapsado
EFE
Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió este domingo la región de Mármara, en el noroeste de Turquía, y se sintió en una amplio radio que ha incluido la ciudad de Estambul, informó el ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya.
El sismo se produjo a las 19:53 hora local (16:53 GMT), con epicentro en el distrito de Sindirgi, en la provincia de Balikesir, a una profundidad de 11 kilómetros, según la información publicada por la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias turca (AFAD).
"AFAD y todos los equipos pertinentes de nuestras instituciones iniciaron de inmediato estudios de campo sobre el terremoto, que también se sintió en Estambul y las provincias circundantes", indicó Yerlikaya en un breve comunicado publicado en redes sociales.
Hasta el momento no hay informaciones oficiales sobre víctimas o daños, pero la emisora dijo que ha habido heridos y mostró un edificio colapsado.
- Cierre de las playas por contaminación: 'Hay que recorrer la acequia y buscar los puntos negros
- El sueño de un gran parque de proveedores de VW en Sagunt se esfuma
- Lo que esconde el nuevo cauce tras la dana
- El ex comisionado de la dana José María Ángel sale del hospital
- Las sombras de una herencia de 40 millones sellada en Ontinyent hace medio siglo
- El precio de los apartamentos de una habitación en València está disparado con un coste medio de más de 200.000 euros
- Dos muertos en el accidente de una avioneta en Requena
- Aemet advierte: Lo peor de la ola de calor llegará a partir de mañana