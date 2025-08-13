En Directo
Minuto a minuto
Última hora de la guerra en Oriente Próximo, hoy en directo: Netanyahu rechaza la opción de un acuerdo parcial con Hamás
El Ejército de Israel ha informado este martes de la muerte de cinco "terroristas" palestinos que se hacían pasar por trabajadores humanitarios de World Central Kitchen, la ONG del chef José Andrés
O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez
El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán. Los ataques del ejército del país hebreo, que comenzaron tras los atentados del Hamás del 7 de octubre de 2023, han dejado ya más de 50.000 muertos en la Franja. Mientras tanto, prosiguen los contactos en busca de una tregua que acercque el final del conflicto.
Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.
Guterres advierte a Israel sobre informes de abusos sexuales por parte de sus fuerzas armadas
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha advertido a las autoridades de Israel de la "posible" inclusión de sus Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad en un informe anual sobre violencia sexual al considerarlas "creíblemente sospechosas" de cometer violaciones contra prisioneros palestinos. "Estoy advirtiendo a las fuerzas armadas y de seguridad israelíes de su posible inclusión en la lista en el próximo ciclo de presentación de informes, debido a la gran preocupación que suscitan los patrones de ciertas formas de violencia sexual que han sido documentados sistemáticamente por Naciones Unidas", ha señalado en una carta dirigida al representante de Israel ante la ONU, Danny Danon, y que éste mismo ha difundido en su cuenta de la red social X.
Tres muertos en un ataque con dron del Ejército de Israel en el sur de Líbano
Tres personas han muerto a consecuencia de un ataque con drones ejecutado en la tarde de este martes por el Ejército de Israel contra la localidad de Naqoura, situada en el sur de Líbano, han indicado las autoridades libanesas. El Ministerio de Sanidad libanés ha confirmado este balance en un comunicado recogido por la agencia de noticias estatal NNA, horas después de anunciar que el ataque provocó heridas en dos personas. una de las cuales se encontraba en estado crítico.
Egipto dice que si hay horizonte político en Gaza no se justificará que Hamás posea armas
El ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelaty, afirmó este martes que si hay un horizonte político para Palestina no habrá justificación para que Hamás posea armas, en un momento en el que se está abordando el desarme del grupo islamista en el marco de los contactos para un alto el fuego en Gaza.
"Si existe un horizonte político, no hay justificación para que Hamás posea armas. Así que iniciemos un proceso", dijo Abdelaty en un encuentro con periodistas en El Cairo, donde recordó que "el objetivo final debe ser la creación de un Estado palestino".
El diplomático egipcio hizo esta afirmación en el mismo día en el que una delegación de Hamás llegó a El Cairo para abordar una nueva propuesta para una "solución global" a la guerra en la Franja de Gaza que incluye, entre otros puntos, la congelación del ala militar del grupo, informó a EFE una fuente conocedora de las conversaciones.
Pilotos reservistas y veteranos exigen a Netanyahu el fin de la guerra en Gaza
Las manifestaciones contra los planes del primer ministro Benjamín Netanyahu de extender su ocupación de Gaza siguen sucediéndose en Israel, aunque su efecto en el Ejecutivo en nulo. Sin embargo, la de este martes ha sido significativa por sus participantes, todos ellos pilotos en la reserva y veteranos de la Fuerza Aérea, que se han reunido en una protesta silenciosa frente al cuartel general del Ejército, muy cerca de la rebautizada como Plaza de los Rehenes, en Tel Aviv, para exigir el fin de la guerra y el regreso de los secuestrados.
La acción también quería ser una muestra de apoyo al jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, quien la semana pasada trasladó a Netanyahu su oposición a la intención de Netanyahu de ocupar la totalidad de la Franja. "Nuestro mensaje es simple. Que se mantenga firme en sus principios, en el espíritu de las Fuerzas de Defensa de Israel, contra el Gobierno y no ceda a la presión política. Que no se limite a declarar la guerra en Gaza. Que no se mate a los soldados sin más", declaró al medio israelí 'Walla' uno de los veteranos organizadores de la protesta.
Israel anuncia la muerte de cinco "terroristas" en Gaza que se hacían pasar por trabajadores de la ONG de José Andrés
El Ejército de Israel ha informado este martes de la muerte de cinco "terroristas" palestinos que supuestamente se hacían pasar por trabajadores humanitarios de la ONG World Central Kitchen (WCK) en un ataque aéreo "selectivo" llevado a cabo la semana pasada en Deir al Balá, en el centro de la Franja de Gaza.
"Los terroristas colocaron deliberadamente el logo de WCK y usaron chalecos amarillos en un intento por disfrazar sus actividades y evitar ser blanco militar, explotando cínicamente el estatus y la confianza dada a las organizaciones de ayuda", han indicado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un comunicado.
El Ejército han precisado que el vehículo "representaba una amenaza para las fuerzas terrestres" israelíes, por lo que un avión de la Fuerza Aérea "eliminó" a los integrantes. "Hamás y otras organizaciones terroristas se aprovechan de la labor humanitaria para promover sus objetivos en detrimento del bienestar de la población de Gaza", ha agregado.
El Gobierno condena el ataque de Israel contra periodistas palestinos en Gaza y avisa: "No debe quedar impune"
El Gobierno de España ha condenado el ataque de Israel en la madrugada del pasado lunes que causó la muerte de seis periodistas palestinos en la ciudad de Gaza, entre los que se encuentra el conocido reportero Anas al Sharif, uno de los reporteros más destacados de Al Yazira por su cobertura de la guerra.
En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha denunciado que los ataques contra periodistas constituyen "una grave violación del Derecho Internacional Humanitario que no debe quedar impune".
El departamento presidido por José Manuel Albares también ha recordado que han muerto casi 200 periodistas en la Franja desde el inicio del conflicto. "El derecho a la información es esencial para garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información de todos los ciudadanos", ha reiterado el comunicado.
Más de veinte países urgen a Israel a permitir la entrada de ayuda humanitaria en Gaza
Más de una veintena de países, incluidos varios Estados miembros de la Unión Europea como España, además del Reino Unido, Canadá, Australia y Japón, urgieron este martes a Israel a autorizar la entrada de ayuda humanitaria en Gaza para poner fin a la hambruna que asola la Franja.
"El sufrimiento humanitario en Gaza ha alcanzado niveles inimaginables. La hambruna se extiende ante nuestros ojos. Se necesita acción urgente para detener y revertir la hambruna", dicen los ministros de Exteriores de los 24 países firmantes en una declaración conjunta publicada por la alta representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas.
En ella destacan que el espacio humanitario "debe ser protegido y la ayuda nunca debería ser politizada" y advierten de que los nuevos requisitos de registro "restrictivos" introducidos por Israel podrían forzar a ONG internacionales esenciales a abandonar los Territorios Palestinos Ocupados de manera "inminente", lo que "empeoraría la situación humanitaria aún más".
El Gobierno condena el ataque israelí que mató a seis periodistas en Gaza
El Gobierno ha condenado este martes el ataque de Israel que el domingo acabó con la vida de seis periodistas en Gaza y ha afirmado que los ataques contra los profesionales de la información "constituyen una grave violación del derecho internacional humanitario que no debe quedar impune". En un breve comunicado, el Ministerio de Exteriores señala que casi 200 periodistas han muerto en la Franja desde el inicio del conflicto y asegura el derecho a la información es esencial para garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información de todos los ciudadanos.
Hamás aborda en El Cairo un nuevo plan para el fin de la guerra en Gaza
Una delegación del grupo islamista Hamás aborda en El Cairo una nueva propuesta para una "solución global" de la guerra en Gaza, que incluye la liberación de todos los rehenes israelíes y la congelación del ala militar de la organización palestina, dijo este martes a EFE una fuente de seguridad egipcia. El informante, que pidió permanecer en el anonimato, apuntó que la propuesta, elaborada con la ayuda de Turquía, incluye también "un mapa para el repliegue israelí en Gaza, bajo supervisión árabe-estadounidense, hasta que se alcance una solución para los problemas de la administración de la Franja y el desarme de Hamás". "La iniciativa se centra en un acuerdo global que incluye la liberación de todos los retenidos israelíes vivos, y la entrega de los cadáveres, a cambio de la excarcelación de un número de prisioneros palestinos", dijo la fuente, sin determinar el número.
Dinamarca anuncia próximo lanzamiento de ayuda humanitaria aérea en Gaza
El Gobierno danés anunció este martes que enviará un avión de transporte Hércules a la franja de Gaza para lanzar desde el aire ayuda humanitaria. "Hemos decidido participar en un lanzamiento aéreo de ayuda sobre Gaza. Hay una ventana abierta hasta finales de agosto en la que Israel ha permitido la entrada a su espacio aéreo", dijo al término de una reunión del Parlamento danés el ministro de Asuntos Exteriores, Lars Løkke Ramussen. "Tampoco podemos garantizar que se podrá llevar a cabo, porque hay que solucionar algunas cosas, pero podríamos realizar de uno a dos lanzamientos en esa ventana", dijo Rasmussen.
