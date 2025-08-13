En Directo

Última hora de la guerra en Oriente Próximo, hoy en directo: Netanyahu rechaza la opción de un acuerdo parcial con Hamás

El Ejército de Israel ha informado este martes de la muerte de cinco "terroristas" palestinos que se hacían pasar por trabajadores humanitarios de World Central Kitchen, la ONG del chef José Andrés

Palestinos hacen cola para recibir agua en Ciudad de Gaza, este martes. / EFE

O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez

El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán. Los ataques del ejército del país hebreo, que comenzaron tras los atentados del Hamás del 7 de octubre de 2023, han dejado ya más de 50.000 muertos en la Franja. Mientras tanto, prosiguen los contactos en busca de una tregua que acercque el final del conflicto.

