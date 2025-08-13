Última hora de la guerra en Oriente Próximo, hoy en directo: Netanyahu rechaza la opción de un acuerdo parcial con Hamás

Egipto dice que si hay horizonte político en Gaza no se justificará que Hamás posea armas

El ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelaty, afirmó este martes que si hay un horizonte político para Palestina no habrá justificación para que Hamás posea armas, en un momento en el que se está abordando el desarme del grupo islamista en el marco de los contactos para un alto el fuego en Gaza.

"Si existe un horizonte político, no hay justificación para que Hamás posea armas. Así que iniciemos un proceso", dijo Abdelaty en un encuentro con periodistas en El Cairo, donde recordó que "el objetivo final debe ser la creación de un Estado palestino".

El diplomático egipcio hizo esta afirmación en el mismo día en el que una delegación de Hamás llegó a El Cairo para abordar una nueva propuesta para una "solución global" a la guerra en la Franja de Gaza que incluye, entre otros puntos, la congelación del ala militar del grupo, informó a EFE una fuente conocedora de las conversaciones.