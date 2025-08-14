100.000 documentos robados
Decenas de miles de pasaportes, pirateados en hoteles de Italia
Los hoteles y las plataformas de reserva de hoteles son blanco habitual de ciberataques
Redacción
Decenas de miles de escaneos de documentos de identidad de turistas han sido robados de servidores de hoteles italianos y puestos a la venta en la red oscura, según advirtió la Agencia Digital Italiana (AGID). La AGID "ha detectado la venta ilegal de documentos de identidad presuntamente robados de hoteles que operan en territorio italiano", anunció en un comunicado al que tuvo acceso AFP el jueves. "Se trata de decenas de miles de escaneos de alta resolución de pasaportes, documentos de identidad y otros documentos de identidad utilizados por los huéspedes durante el registro", indicó el comunicado.
La agencia, en varios comunicados sucesivos en los últimos días, ha mencionado cerca de 100.000 documentos robados. El autor de estos documentos, conocido bajo el seudónimo 'mydocs', declaró haberlos obtenido "mediante acceso no autorizado a sistemas informáticos, entre junio y agosto de 2025". En total, 10 hoteles ubicados en Italia se vieron afectados por este ataque, pero "no se descarta que surjan otros casos en los próximos días", advierten las autoridades.
La agencia también advierte de las "consecuencias para las víctimas, que pueden ser graves, tanto financieras como legales", recordando que estos datos, una vez robados, "pueden utilizarse con fines fraudulentos: creación de documentos falsos, apertura de cuentas bancarias y robo de identidad digital".
Los hoteles y las plataformas de reserva de hoteles son blanco habitual de ciberataques, incluyendo los grupos Marriott y Caesars, y el sitio web Booking.com.
