Censura
Rusia prohíbe la oenegé Reporteros Sin Fronteras, tras declararla "indeseable"
La oenegé lamenta que "la casi totalidad de los medios independientes" hayan sido prohibidos en Rusia
Europa Press
Rusia ha informado este jueves de que ha incluido a la oenegé Reporteros sin Fronteras (RSF) a la lista de organizaciones "indeseables", una medida que prohíbe su labor en el país y que está vinculada a la guerra de Ucrania.
El Ministerio de Justicia ha publicado este jueves en su página web una lista actualizada de organizaciones después de que la Fiscalía rusa haya incluido a RSF, fundada en 1985 y con sede en Francia, y a la oenegé estadounidense Grupo 36.
La legislación sobre organizaciones indeseables fue adoptada en 2015 y su objetivo pasa por regular oenegés y otras entidades que reciben financiación de fuentes extranjeras. En la lista se encuentran Amnistía Internacional, Greenpeace o la ONG Freedom House, entre otras.
Las autoridades rusas han declarado "indeseables" a numerosas organizaciones extranjeras desde el inicio de la invasión, hace ya más de tres años, por lo que sus actividades y las de aquellos que las apoyan están completamente prohibidas en territorio ruso.
- El conseller de Emergencias vaticina 'una noche difícil' en el incendio forestal en Teresa de Cofrentes
- El bacalao vuelve la carretera del Saler por tierra, mar y aire
- Muere una niña de seis años tras ser atropellada en el centro de València
- València encarga la demolición del edificio 'Casa de la Copa
- La diputación reasignará a Carmen Ninet a una plaza 'de acuerdo a su titulación
- Una familia con 6 niños duerme 4 noches en un parque en plena ola de calor en València
- El calor apretará tanto este puente en Valencia que la Aemet advierte: Será 'una situación muy adversa' con 'impacto en la salud
- Lo peor del calor en Valencia aún está por llegar: La Aemet anuncia temperaturas más altas que ayer para el fin de semana