La princesa heredera de Tailandia, con una grave infección tras 32 meses hospitalizada

La princesa Bajrakitiyabha, la hija mayor del rey Vajiralongkorn de Tailandia, sufre una severa infección que ha entrado a su torrente sanguíneo tras cumplir 32 meses hospitalizada debido a una afección cardíaca que la dejó inconsciente, según informó este viernes la Casa Real tailandesa.

El primer reporte oficial que se publica, después de dos años y medio de silencio, sobre la salud de la princesa de 46 años explica que desde el 9 de agosto ha sufrido infecciones ocasionales, por lo que los médicos le han administrado antibióticos. "La infección empeoró y entró en el torrente sanguíneo, lo que obligó al uso de múltiples antibióticos y medicamentos para estabilizar la presión arterial. El equipo médico continúa ofreciéndole tratamiento completo y monitoreando de cerca su estado", reza el escrito.

La Casa Real recordó que la primogénita del monarca -la única hija del primer matrimonio del rey Vajiralongkorn con su prima hermana Soamsawali, de quien se divorció en 1991- sigue internada en el hospital Chulalongkorn de la Cruz Roja Tailandesa desde el 15 de diciembre de 2022. Bajrakitiyabha, quien era vista como posible heredera al trono, fue hospitalizada tras perder el conocimiento mientras entrenaba a sus perros para una competición canina en la ciudad de Nakhon Ratchasima, a unos 250 kilómetros al noreste de Bangkok. Días después, la Casa Real explicó que la princesa se encontraba "estable hasta cierto punto" con varios órganos vitales, como su corazón, pulmones y riñones, dependiendo de máquinas para el funcionamiento.

Según el anterior comunicado publicado el 7 de enero de 2023, la princesa perdió súbitamente el conocimiento afectada por una bacteria microplasma que provocó la "inflamación del corazón" y una "alteración grave del ritmo cardíaco". Tras la ascensión al trono de su padre, Bajrakitiyabha tomó un papel más prominente en las ceremonias y actos de la casa real, lo que se interpretó como un guiño ante la posibilidad de ser nombrada heredera de la Corona tailandesa, que según varias estimaciones amasa la fortuna real más grande del mundo. Doctora en derecho por la Universidad estadounidense de Chicago y licenciada en Relaciones Internacionales, la princesa, amante de la hípica, también se formó en algunas de las escuelas más elitistas de su país y en Inglaterra.

Además de la abogacía, ejerció como embajadora de Tailandia en Austria -entre 2012 y 2014- y ocupó varios cargos de representación del país en Naciones Unidas, entre otros en el organismo de la ONU para la Mujer y en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.