Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Trump y Putin se reúnen en Alaska para explorar la posibilidad de iniciar un proceso de paz en Ucrania

La cita tendrá lugar, nada más y nada menos, que en una instalación militar estadounidense que jugó un papel fundamental a la hora de contener a la Unión Soviética durante la Guerra Fría del siglo XX, vigilando la actividad militar en la superpotencia vecina. Que en la actualidad alberga componentes fundamentales del poderío aéreo estadounidense, como los cazas furtivos F-22 Raptor, que, hoy por hoy, Washington ni siquiera permite exportar a países aliados. Los presidentes Donald Trump y Vladímir Putin se reunirán este viernes en la remota y secreta base aérea Elmendorf-Richardson, en las afueras de la localidad de Anchorage, la más populosa ciudad de Alaska, para explorar la posibilidad de iniciar un proceso de paz en Ucrania, y con el temor, verbalizado por los aliados europeos y el propio país eslavo, de que Washington acabe realizando concesiones a la parte rusa que comprometan tanto la seguridad en el continente como la capacidad de Kiev de defenderse ante el invasor ruso.