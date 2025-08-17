Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Putin propone quedarse con el este de Ucrania a cambio de congelar la ofensiva como condición de paz

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha propuesto quedarse con la región entera del Donbás, que representa la práctica totalidad del este de Ucrania, a cambio de paralizar su ofensiva en el sur del frente de combate y de poner fin a nuevos ataques en el resto del país como una de las condiciones para aceptar un posible acuerdo de paz con el Gobierno ucraniano. Según han confirmado fuentes próximas a la cumbre que Putin mantuvo este pasado viernes en Alaska con el presidente de EEUU, Donald Trump, en el momento de que las fuerzas ucranianas se retiraran de la región -que comprende las provincias de Donetsk y Lugansk, parcialmente incorporadas a Moscú- el presidente ruso ordenaría la detención inmediata de la ofensiva en los frentes de Zaporiyia y de Jersón, en el sur del país, informan el 'Financial Times', la cadena estadounidense NBC y la agencia Bloomberg.