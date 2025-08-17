Von der Leyen, Merz, Macron y otros líderes europeos acompañarán a Zelenski al encuentro con Trump

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y otros líderes europeos, como el alemán Friedrich Merz y el francés Emmanuel Mcaron, viajarán a Washington este lunes junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, según confirmó este domingo la responsable europea.

"Esta tarde daré la bienvenida a (Zelenski) en Bruselas. Juntos participaremos en la Coalición de los Dispuestos", dijo Von der Leyen a través de un mensaje en redes sociales, y añadió que "a petición del presidente Zelenski, mañana me uniré a la reunión con el presidente Trump y otros líderes europeos en la Casa Blanca".

Al anuncio de von der Leyen siguieron los comunicados en cascada de la cancillería alemana y de la presidencia francesa informando de los viajes de sus respectivos líderes, Merz y Macron. También ha confirmado su asistencia el presidente finlandés, Alexander Stubb, cuyo país ha formado, junto con Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Polonia, el grupo de socios de la UE que actúan como cabeza de lanza en apoyo de Ucrania.

Ya ayer se había anunciado una videoconferencia para este domingo entre estos líderes para definir la estrategia a seguir con el objetivo de 'arropar' a Zelenski en su nuevo viaje a Washington. "Por parte alemana, hay un gran interés en lograr un rápido acuerdo de paz", afirmó en un comunicado el portavoz de Merz, Stefan Kornelius. Las condiciones para ello, de acuerdo a la fuente gubernamental alemana, son las garantías de seguridad para Ucrania y para el conjunto de Europa y el apoyo a Kiev para "defenderse de agresiones rusas".

Merz, quien el pasado miércoles recibió a Zelenski en Berlín para participar juntos en la videoconferencia entre líderes europeos previa al encuentro en Alaska entre Trump y Vladímir Putin, ha reaccionado de forma moderadamente optimista a los resultados de la reunión entre los líderes de las superpotencias. En declaraciones a la televisión pública alemana ARD, el canciller consideró que un acuerdo de paz rápido puede ser incluso mejor que un alto el fuego y admitió que, por lo menos, de Alaska no surgieron "concesiones" territoriales a Rusia. La italiana Giorgia Meloni, como el británico Keir Starmer, son los que han mostrado con mayor entusiasmo su apoyo a los esfuerzos de Trump, mientras que Macron ha insistido en que debe mantenerse la presión sobre Rusia.

El conjunto de líderes europeos de estos seis países, junto con la llamada Coalición de Voluntarios o grupo de aliados occidentales de Kiev, coinciden en que no puede haber ninguna negociación sobre asuntos territoriales 'a espaldas de Ucrania'. Se han ofrecido, además, a facilitar una reunión entre Trump, Putin y Zelenski.