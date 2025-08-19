Suecia traslada una icónica iglesia por la ampliación de una mina

Las autoridades de Kiruna (norte de Suecia) comenzaron este martes el traslado a unos cinco kilómetros por carretera de su icónica iglesia de madera. El edificio, de 672 toneladas y 40 metros de ancho, se trasladará de manera íntegra como consecuencia de la ampliación de una mina. "Ahora dejamos la iglesia en las manos de Dios", dijo minutos antes de las 8.00 (6.00 GMT) la obispo Åsa Nyström, después de bendecir el templo antes del inicio de una travesía que está previsto finalice este miércoles por la tarde. Miles de personas se reunieron desde temprano en el exterior de la iglesia para ver el momento en que un gigantesco tráiler que soporta una estructura sobre la que ha sido colocada iniciase el traslado, sin precedentes en Suecia por su dimensión, que se hará a una velocidad de 500 metros a la hora y ha sido retransmitido en directo minuto a minuto por la web de la televisión pública.

La mudanza del centro de Kiruna, una ciudad situada al norte del Círculo Polar Ártico de algo más de 20.000 habitantes, comenzó hace dos décadas y está motivada por la expansión de su mina de hierro subterránea, la razón de la fundación de la localidad a principios del siglo XIX. La ampliación de la mina, que se espera finalice en 2035, afecta a varios miles de vecinos, a los que se les han ofrecido viviendas nuevas o dinero e incluye el traslado de una veintena de edificios históricos intactos, ninguno de ellos de la importancia de la iglesia.

Diseñada por el arquitecto sueco Gustaf Wickman, inspirándose en una cabaña sami, e inaugurada en 1912, es una de las construcciones de madera más grandes de Suecia y en ella destacan el retablo de su altar, pintado por el príncipe Eugenio, y su órgano. Durante los últimos meses se han ampliado los caminos del trayecto y se han excavado y removido más de 3.200 metros cúbicos de tierra bajo el templo para colocar unas vigas de acero que descansan sobre el tráiler, que consta de 224 ruedas. Las autoridades locales han organizado un programa con actuaciones musicales, y que incluye la visita del rey Carlos XVI Gustavo, para celebrar la mudanza de la iglesia, que pasará a estar situada entre el cementerio y el nuevo centro de Kiruna, inaugurado hace tres años. Se calcula que la empresa pública sueca LKAB se gastará unos 500 millones de coronas (45 millones de euros) en el traslado del templo.

El edificio trasladado más emblemático

El traslado en su integridad de edificios o monumentos enteros no es una novedad. La obra arquitectónica más emblemática que sufrió un traslado integras es el templo de Ramsés II de Abú Simbel, en Egipto. El conjunto de templos fueron excavados en la roca en el siglo XIII antes de Cristo cerca de la frontera entre Egipto y Sudán como un monumento dedicado al faraón Ramsés II y a su esposa Nefertari, para conmemorar su supuesta victoria en la batalla de Qadesh. En 1968, el complejo fue reubicado en una colina artificial, construida en terrenos próximos situados sobre el nivel del futuro lago Nasser. El traslado de los templos fue necesario para evitar que quedaran sumergidos, tras la construcción de la presa de Asuán, por el embalse formado por las aguas del Nilo. Abú Simbel sigue siendo una de las más importantes atracciones turísticas de Egipto.