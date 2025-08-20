Musk echa el freno a su idea de crear un partido político en Estados Unidos y tiende la mano a J.D. Vance

La última gran promesa de Elon Musk también podría quedar en papel mojado. Sin hacer mucho ruido, el hombre más rico del mundo está frenando sus planes de crear un nuevo partido político en Estados Unidos, según han filtrado fuentes cercanas a The Wall Street Journal.

Tras hacer volar por los aires su relación con Donald Trump, el magnate tecnológico aseguró en julio a sus más de 200 millones de seguidores en X, la red social de su propiedad, que alumbraría una nueva formación llamada America Party para representar a aquellos votantes descontentos con el modelo bipartidista estadounidense. Su misión era competir en las elecciones de medio mandato del próximo año, en las que cientos de escaños de la Cámara de Representantes y el Senado entran en juego. De hacerlo, podría dañar las aspiraciones de los republicanos.

Sin embargo, en las últimas semanas Musk y su equipo no solo no han dado pasos para crear ese partido, sino que han cancelado una reunión con un grupo especializado en organizar campañas políticas. El milmillonario quiere, por ahora, centrarse en sus empresas, especialmente en Tesla, SpaceX y xAI, responsable del chatbot de IA conocido como Grok. Los aliados de Musk han señalado al WSJ que no ha descartado oficialmente esa opción y que podría volver a cambiar de opinión.

Apoyo a Vance

Desde que su bromance con Trump quedó sepultado bajo acusaciones y amenazas, Musk se ha centrado en mantener su el contacto y estrechar su relación con el vicepresidente J.D. Vance, a quien muchos consideran un posible heredero del movimiento político MAGA (Make America Great Again).

Varias fuentes han confirmado al WSJ que Musk está considerando utilizar su fortuna para apoyar a Vance si decide presentarse a las elecciones presidenciales de 2028. Su respaldo podría ser crucial. El magnate tecnológico gastó el año pasado cerca de 300 millones de dólares en impulsar la candidatura presidencial de Trump y numerosos republicanos.

De hacerlo, Musk incumpliría otra de sus promesas. "Voy a hacer mucho menos en el futuro", indicó en mayo, en referencia a su gasto político. "Creo que ya he hecho suficiente".