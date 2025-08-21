Aranceles
Estados Unidos y la UE formalizan el acuerdo que pone fin a la guerra comercial
Bruselas y Washington ponen negro sobre blanco los detalles de un pacto político que debe frenar la escalada arancelaria
Estados Unidos y la Unión Europea han hecho oficial este jueves el acuerdo por escrito que traduce el pacto político al que llegaron Donald Trump y Ursula von der Leyen durante una reunión en Escocia el pasado mes de julio, y que pone fin a la guerra comercial entre ambos socios.
Casi un mes de negociación después, hay acuerdo. Washington y Bruselas han publicado este jueves el comunicado conjunto que pone negro sobre blanco los términos del pacto alcanzado por Trump y Von der Leyen, después de semanas de incertidumbre y renovadas amenazas de la Casa Blanca.
El texto no es legalmente vinculante, sino que deberá ser traducido ahora en decisiones concretas por ambas partes. De momento, la única que se ha hecho efectiva es la orden ejecutiva que el pasado 31 de julio confirmó un arancel máximo del 15% a las exportaciones europeas.
El pacto
Esta declaración conjunta es en realidad solo el principio. El texto servirá de base para que ambas partes continúen con las negociaciones para hacer efectivo el pacto y seguir avanzando para fortalecer las relaciones comerciales transatlánticas. El valor del flujo comercial entre ambos socios ascendió a 1,68 billones de euros en 2024.
El acuerdo no ha gustado en muchas capitales que lo consideran desequilibrado y poco sostenible en el tiempo. Bruselas se defiende. Para el Ejecutivo comunitario, el mundo antes de los aranceles de Trump no existe. La elección era entre el 30% de aranceles con el que amenazaba el presidente si no había acuerdo o el 15% pactado, que supone una rebaja sustancial.
Fuentes comunitarias apuntaban pocos días después del pacto en Escocia de que en las negociaciones, la elección nunca fue entre un buen o un mal resultado, sino fundamentalmente entre una opción mala y otra menos mala. "Y elegimos la menos mala", aseguraron.
