El accidente de un autobús turístico deja "múltiples" víctimas mortales en el estado de Nueva York

Un autobús con turistas que regresaba a Nueva York tras una visita a las cataratas del Niágara se ha salido de la vía en plena autopista, en un accidente que, según las primeras informaciones de la Policía estatal, ha dejado "múltiples" víctimas mortales.

A bordo del autobús viajaban un total de 52 personas, incluido el conductor. "Por razones desconocidas, el vehículo perdió el control, se fue hacia la mediana y, al corregir, terminó en una zanja" en las inmediaciones de la localidad de Pembroke, ha explicado ante los medios un portavoz policial, James O'Callaghan,.

El portavoz ha asegurado que varias personas han quedado atrapadas en el interior del vehículo, mientras que otras han salido despedidas, por lo que en un primer momento no ha podido ofrecer un balance exacto de fallecidos. Sí que ha confirmado que hay niños entre las víctimas.

En cuanto a la identidad de los pasajeros, O'Callaghan ha apuntado que la mayoría de personas a bordo son de nacionalidad india, china y filipina, por lo que hasta la zona se han desplazado también traductores que han comenzado a colaborar con los servicios de emergencia, según la cadena CNN.

"El personal de emergencia está en el lugar y se han solicitado ambulancias adicionales y apoyo médico", indicó la Policía.

Los bomberos continuaban sacando y rescatando pasajeros esta tarde y evaluando su condición, de acuerdo con un mensaje en X del Departamento de Bomberos del condado de Genesee, uno de los que respondió a la emergencia.

La gobernadora Kathy Hochul fue informada del accidente y señaló que su equipo coordina estrechamente con la policía estatal y los funcionarios locales para rescatar y brindar asistencia a todos los involucrados.

Se desconocen aún las causas del accidente y la condición de los heridos.