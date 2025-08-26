Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

MSF denuncia que Israel ataca con "impunidad" a "los únicos testigos de su campaña genocida"

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha condenado los ataques ejecutados este lunes por el Ejército israelí contra el hospital Nasser, ubicado en el sur de la Franja de Gaza, en el que han muerto cinco periodistas, entre las que se encontraba la fotógrafa Mariam Abú Daga, que colaboraba con la ONG, y ha denunciado que Israel actúe "con total impunidad" contra "los únicos testigos de su campaña genocida".

"Estamos indignados porque las fuerzas israelíes siguen atacando a trabajadores sanitarios y periodistas con total impunidad. Mientras Israel sigue ignorando el Derecho Internacional, los únicos testigos de su campaña genocida están siendo atacados deliberadamente. Esto debe acabar ya", ha declarado el coordinado de emergencias de MSF en el enclave palestino, Jerome Grimaud, en un comunicado en el que ha condenado los "terribles" bombardeos que han han matado al menos a 20 personas y herido a otras 50.