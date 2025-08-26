La sociedad israelí sale a la calle para exigir un acuerdo de alto el fuego en Gaza que libere a los rehenes

De buena mañana, el pueblo israelí ha tomado las calles. Este martes centenares de personas se están manifestando exigiendo al Gobierno del primer ministro Binyamín Netanyahu un acuerdo de alto el fuego en Gaza que permita la liberación de los rehenes. A lo largo y ancho del país, los manifestantes han empezado a bloquear carreteras, se han concentrado a las puertas de las casas de los ministros y han mandado mensajes al presidente estadounidense Donald Trump exigiendo que ponga una fecha límite a Israel para que llegue a un entendimiento. Horas antes, los familiares de los 50 cautivos que quedan en la Franja han publicado vídeos inéditos sobre sus secuestros como medida de presión.

Además, algunos miembros de la oposición, como el exaliado de Netanyahu, el centrista Benny Gantz, se han unido a la protesta. Esta noche el gabinete de seguridad se reunirá para discutir retomar negociaciones para un acuerdo de alto el fuego. Israel aún no ha respondido a la aceptación de la propuesta de los mediadores por parte de Hamás de hace unos días. En la Franja de Gaza, han continuado los ataques israelíes que el día anterior mataron a 61 personas. Desde esta madrugada, al menos otra veintena de palestinos han perdido la vida, a medida que crecen las condenas globales por el doble bombardeo del hospital Nasser del lunes, que mató a 21 personas, entre ellas cinco periodistas.

Menos de 20 rehenes vivos

"Siento que el país está en un estado de letargo", ha denunciado en una entrevista con el Canal 12 Idit Ohel, madre del rehén israelí Alon Ohel, que asistió al festival Nova el 7 de octubre de 2023, en una entrevista con Channel 12 News. "Un ciudadano que dice 'la administración estadounidense lo hará' o 'el gobierno sabe lo que hace' se equivoca: está en manos de todos los ciudadanos", ha dicho en un llamado a intensificar las protestas para conseguir el retorno de los rehenes. "No tengo el privilegio de rendirme, y ningún ciudadano de este país lo tiene", ha añadido. Su hijo Alon lleva 690 días en cautiverio y no fue hasta febrero de este año que su familia recibió pruebas de que estaba vivo, aunque estaba perdiendo la visión.

No obstante, esa no es la suerte de la mayoría de rehenes. El Ejército israelí considera que quedan 50 rehenes en la Franja de Gaza, pero solo una veintena de ellos siguen con vida. Esta semana, Trump ha sugerido que ese número es menor, afirmando que "uno o dos han fallecido". Israel ha negado previamente las declaraciones del presidente estadounidense, afirmando que no tiene constancia de ningún cambio en la condición de los rehenes vivos. A su vez, este lunes el líder republicano ha augurado que "en las próximas dos o tres semanas tendremos un final bastante contundente" de la guerra en Gaza. "Es difícil decirlo porque llevan miles de años luchando", ha constatado.