Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán. Los ataques del ejército del país hebreo, que comenzaron tras los atentados del Hamás del 7 de octubre de 2023, han dejado ya más de 50.000 muertos en la Franja. Mientras tanto, prosiguen los contactos en busca de una tregua que acercque el final del conflicto.

Un ataque de Israel contra una base militar siria deja al menos seis soldados muertos Al menos seis soldados del Ejército sirio han muerto a consecuencia de dos ataques con dron perpetrados este martes por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra una localidad al sur de Damasco, la capital del país. Los ataques del Ejército israelí han tenido lugar cerca del municipio de Kisweh, ubicado en las inmediaciones de la carretera que une Damasco y la región de Sueida (suroeste), según ha indicado la cadena de televisión siria Al Ikhbariya.

Trump presidirá hoy una "gran reunión" sobre Gaza en la Casa Blanca El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigirá, este miércoles, una "gran reunión" para abordar la situación de Gaza. El enviado especial a Oriente Medio de Estados Unidos, Steve Witkoff, confirmó la reunión que se desarrollará en la Casa Blanca durante una entrevista en la cadena Fox News. Witkoff no dio detalles sobre los funcionarios o invitados a la reunión, pero agregó que existe "optimismo" respecto a que la Administración Trump encuentre un camino que permita poner fin al conflicto en 2026.

MSF suspende la distribución de agua tras un tiroteo cerca de uno de sus puntos de distribución en Gaza La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha anunciado este martes que ha suspendido la distribución de agua potable después de que este fin de semana se produjera un tiroteo cerca de uno de sus puntos de distribución en el sur de la Franja de Gaza, y ha remarcado que "nadie debería tener que arriesgar su vida por conseguir agua".

Shlomo Ben Ami, exministro israelí: Netanyahu usa Gaza para su supervivencia política El exministro laborista de Asuntos Exteriores de Israel, Shlomo Ben Ami, ha asegurado este martes que su país está "dividido" y cree que el conflicto en Gaza solo finalizará si se acaba con el Gobierno de Benjamin Netanyahu, que lo utiliza para su "supervivencia política". "Para poner fin a la ocupación colonial del régimen tiránico que Israel está ejerciendo y de la corrupción, hay que deshacerse antes que nada de este Gobierno", ha afirmado Ben Ami en su intervención en el curso 'Quo Vadis Europa', de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que dirige el ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell. El que fuera también embajador en España considera que si Netanyahu pusiese fin al conflicto en Gaza, sus socios "radicales extremistas teofascistas" le abandonarían.

Macron pide a Netanyahu que abandone "la huida hacia adelante mortífera" de Israel en Gaza El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió este martes al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que abandone "la huida hacia adelante mortífera e ilegal" de su operación en Gaza y advirtió que "reducir a la hambruna" a los palestinos aislará aún más internacionalmente al Estado hebreo. "Le pido de manera solmene que abandone la huida hacia adelante mortífera e ilegal de una guerra permanente en Gaza que expone a su país a la indignidad y a su pueblo a un callejón sin salida", subrayó el presidente francés al jefe de Gobierno de Israel. Lo hizo en una larga misiva enviada a Netanyahu, publicada por Le Monde, en respuesta a otra carta que el dirigente israelí había enviado a Macron el 17 de agosto en la que relacionaba el aumento de actos antisemitas en Francia con su anuncio de que va a reconocer el Estado palestino en septiembre durante la Asamblea General de la ONU.

Heridos cerca de 25 palestinos en una incursión del Ejército de Israel en Ramala, Cisjordania Alrededor de 25 palestinos han resultado heridos este martes en una incursión lanzada por el Ejército de Israel contra las ciudades de Ramala y Al Biré, en Cisjordania, una operación que se ha saldado con al menos cinco detenidos. La Media Luna Roja Palestina ha señalado que entre los heridos hay siete con impactos de bala, seis por el uso de balas de goma, tres por metralla y cinco por la inhalación de gases lacrimógenos lanzados por las fuerzas israelíes, que han realizado una redada en una tienda de cambio de divisas.

La sociedad israelí sale a la calle para exigir un acuerdo de alto el fuego en Gaza que libere a los rehenes De buena mañana, el pueblo israelí ha tomado las calles. Este martes centenares de personas se están manifestando exigiendo al Gobierno del primer ministro Binyamín Netanyahu un acuerdo de alto el fuego en Gaza que permita la liberación de los rehenes. A lo largo y ancho del país, los manifestantes han empezado a bloquear carreteras, se han concentrado a las puertas de las casas de los ministros y han mandado mensajes al presidente estadounidense Donald Trump exigiendo que ponga una fecha límite a Israel para que llegue a un entendimiento. Horas antes, los familiares de los 50 cautivos que quedan en la Franja han publicado vídeos inéditos sobre sus secuestros como medida de presión. Lea aquí toda la información

Israel insiste en que permanecerá en territorio sirio para "proteger" a sus comunidades El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, reiteró este martes que su país permanecerá en territorio sirio para "proteger a las comunidades del Golán y Galilea", además de a los drusos en el sur de Siria, en un mensaje en su cuenta de la red social X. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) permanecerán en la cima del monte Hermón y en la zona de seguridad necesaria para proteger a las comunidades del Golán y Galilea de las amenazas que plantea el pasado sirio, como principal lección de los acontecimientos del 7 de octubre", aseguró el ministro.