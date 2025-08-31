GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO
Israel confirma haber matado al portavoz del brazo armado de Hamás, Abu Obaida
EFE
Jerusalén
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó este domingo la muerte del portavoz del brazo armado de Hamás (las Brigadas al Qasam), Abu Obaida, en un ataque israelí lanzado ayer en Gaza.
"El portavoz del terrorismo de Hamás, Abu Ubaida, fue eliminado en Gaza y enviado a reunirse con todos los liquidadores del eje del mal de Irán, Gaza, Líbano y Yemen en el fondo del infierno", recoge el mensaje de Katz difundido en su cuenta de X.
