En Directo
Portugal
Última hora del accidente del Elevador de Glória de Lisboa
Los bomberos hablan de varios muertos y heridos, a falta del primer balance oficial de víctimas
O. González / J. L. Escudero / A. Pérez
Al menos una veintena de víctimas, entre las que hay varios muertos y heridos, se registraron este miércoles al descarrilar el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), uno de los principales funiculares turísticos del centro de Lisboa, dijo a EFE una fuente de los bomberos zapadores de la capital.
Siga aquí la últuma hora en la capital de Portugal.
En un comunicado publicado en la web de la Presidencia, "el presidente de la República presenta su pésame y solidaridad con las familias afectadas por esta tragedia y espera que el accidente sea aclarado rápidamente por las entidades competentes", agrega la nota.
El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentó "profundamente" el accidente ocurrido de este miércoles en el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), "en particular las víctimas mortales y los heridos graves".
En la zona hay un amplio despliegue policial, que ha cerrado el acceso a la zona, y de equipos de emergencia, que se encuentran con unas veinte ambulancias. Cientos de curiosos, muchos de ellos turistas, se concentran en las inmediaciones, muchos grabando con sus móviles.
EFE pudo constatar que el funicular ha volcado y que su techo ha quedado completamente aplastado.
- El joven que huyó con el autor del tiroteo de Alfafar se entrega en el cuartel de Patraix
- Mazón anuncia 350 millones más en ayudas 'automáticas' para afectados por la dana
- La 'espantá' de las Azúcar Moreno en Bétera tras 20 minutos de concierto
- Las nuevas ayudas dana del Consell, al detalle
- Cómo limpiar el fondo del váter y eliminar las manchas marrones en un abrir y cerrar de ojos
- Las Fallas 2026 se reanudan. Estas son las principales fechas
- Cambia el tiempo en Valencia: Alerta por fuertes lluvias en las próximas horas
- Pasión por los 'pastissets' en el regreso de Tano al centro de Gandia