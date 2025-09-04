Empleados del funicular accidentado en Lisboa ya habían denunciado su mal estado, según los sindicatos

El trágico accidente de un funicular en Lisboa sigue cobrándose vidas. Uno de los heridos ha fallecido durante la pasada noche, elevando a 17 el número de víctimas mortales. La cifra de heridos también aumenta a 22, según ha actualizado esta mañana el Instituto Nacional de Medicina de Emergencia (INEM) de Portugal.

La Fiscalía portuguesa ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la tragedia, por ahora desconocidas. La policía judicial acudió ayer al lugar de los hechos para buscar evidencias que expliquen el accidente, informó la cadena nacional de televisión RTP. La investigación también requerirá la declaración de testigos, lo que anticipa que el procedimiento no será rápido.

El funicular accidentado, conocido como Ascensor de la Gloria, es una de las principales atracciones turísticas de Lisboa, pues conecta la plaza de Restauradores con el Bairro Alto y uno de los miradores más famosos de la capital, el de São Pedro de Alcântara.

El presidente de Carris, la empresa pública responsable ese y otros funiculares de la capital, ha negado cualquier fallo en el mantenimiento del vehículo. Sin embargo, el dirigente sindical de Fectrans y STRUP, Manuel Leal, explicó al medio local luso Diário de Notícias que empleados de Carris ya se habían quejado del estado del funicular, cuyo mantenimiento estaría ahora gestionado por una compañía privada.

"Los propios trabajadores denunciaban estas diferencias entre el mantenimiento realizado por Carris hace unos años y el actual, en particular las reiteradas quejas de los trabajadores de Carris sobre los niveles de tensión de los cables de soporte de los ascensores", apuntó Leal, indicando que, "desgraciadamente", el accidente "ha dado la razón a las propias quejas de los trabajadores y debe llevar al Consejo de Administración, tras una investigación exhaustiva de estas causas, a reconsiderar la encomienda de este mantenimiento a particulares".

El ayuntamiento de la capital lusa ha ordenado la suspensión de las operaciones de otros funiculares para someterlos a inspecciones técnicas y evitar así que se repita una tragedia similar.