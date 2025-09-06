Portugal
El cable subterráneo entre los vagones del funicular accidentado en Lisboa cedió, según técnicos
Agencias
El cable subterráneo que unía los dos vagones del funicular que sufrió un accidente el miércoles en Lisboa, donde 16 personas murieron y 23 resultaron heridas, cedió en su punto de fijación en la cabina que descarriló, indicó este sábado el gubernamental Gabinete de Prevención e Investigación de Accidentes de Aeronaves y Accidentes Ferroviarios (GPIAAF).
Este organismo publicó una nota informativa en su página web donde explica que durante el descenso del vagón que se salió fuera de la vía el guardafrenos activó de inmediato tanto el freno neumático como el manual, lo que no tuvo efecto para detener el movimiento ni para reducir la velocidad de la cabina que estaba descendiendo.
El accidente se produjo la tarde del miércoles en la capital portuguesa, cerca de la avenida de la Libertad. El famoso funicular de la Gloria, que conecta la plaza de Rossio con el Bairro Alto, se descarriló y se estrelló contra un inmueble."La inspección visual programada, realizada en la mañana del día del accidente, no detectó ninguna anomalía en el cable", precisaron los investigadores de la agencia pública encargada de la investigación.
Esta primera nota de la investigación refleja las constataciones confirmadas y no conclusiones precisas sobre las causas del accidente. Según los primeros elementos de la investigación revelados el sábado, el choque del accidente "se produjo a una velocidad de 60 km/h" y que "todos esos acontecimientos se desarrollaron en menos de 50 segundos".
- La sorpresa de Bernabé en Carlet
- Cinco 'casas de pueblo' resisten entre un mar de grúas en Malilla
- Aviso naranja por lluvias en el litoral valenciano
- Las nuevas horas reveladas por Vilaplana contradicen una de las versiones de Mazón
- Maribel Vilaplana rompe su silencio: 'El foco debe estar en las personas que tenían responsabilidades y poder de decisión
- Los pasajeros 'fantasma' del aeropuerto de Valencia
- Carta a Calpe
- Tres tiroteos en ocho días ponen en alerta a l'Horta Sud