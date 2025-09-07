Rusia ataca con nuevo récord de drones Ucrania y causa al menos dos muertos en Kiev

Rusia atacó de madrugada masivamente con más de 800 drones, un nuevo récord, y más de una docena de misiles Ucrania, incluida la capital, Kiev, donde fallecieron al menos dos personas y otras 18 resultaron heridas, según los servicios de emergencias y las autoridades locales.

Según el parte diario preliminar del Mando de las Fuerzas Aéreas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Rusia lanzó un ataque combinado contra Ucrania con 805 drones suicidas del tipo Shahed y drones señuelo de diversos tipos desde Rusia y la ocupada península ucraniana de Crimea, más que el anterior récord de más de 740 drones en julio.

El ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga, confirmó en la red social X que por primera vez se emplearon tantos drones durante un ataque ruso y subrayó el cinismo de esta nueva escalada por parte del jefe del Kremlin, Vladímir Putin, justo en el momento en el que el presidente de EE.UU., Donald Trump, intenta lograr la paz en Ucrania,

Rusia también lanzó nueve misiles Iskander-K y cuatro misiles balísticos Iskander-M/KN-23.

Las defensas antiaéreas ucranianas pudieron derribar 747 drones y cuatro misiles de crucero Iskander-K.

Sin embargo, se registraron impactos de nueve misiles y 56 drones suicidas en 37 ubicaciones, además de la caída de fragmentos de objetos derribados en ocho lugares.

Uno de los principales objetivos del ataque ruso nocturno fue Kiev, aunque Rusia también bombardeó Odesa (sur), Kremenchuk (centro), Krivói Rog (este) o Dnipropetrovsk (este), según indicó en su cuenta de Facebook la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko.

En Kiev murieron al menos dos personas y otras 18 resultaron heridas, según informó el Servicio Estatal de Emergencias (DSNS) en su canal de Telegram.

Según Sviridenko, por primera vez como consecuencia de un ataque ruso resultó dañada la sede del Gobierno, en particular el techo y los pisos superiores.

En fotografías difundidas por el DSNS se puede ver un incendio en las dos últimas plantas y salir de las ventanas rotas.

El alcalde de la capital, Vitali Klitchkó, indicó por su parte que en el distrito de Sviatoshynskyi, un edificio residencial de nueve plantas sufrió graves daños al quedar parcialmente destruidas cuatro plantas, mientras que en otro edificio de apartamentos de 16 plantas impactaron fragmentos que desataron un incendio en los pisos más altos.

Se produjeron asimismo incendios en otros dos edificios residenciales de nueve plantas y cerca de un taller de reparación de automóviles y en almacenes también se incendiaron vehículos.

En el distrito de Darnytskyi, en un edificio de cuatro plantas se produjo un incendio en el tercer y cuarto piso, así como la destrucción parcial del tercer piso.

De acuerdo con el DSNS, a su vez en Odesa, resultaron heridas tres personas por el ataque y un edificio de varias plantas resultó dañado. También hubo un incendio en un edificio de nueve plantas, el palacio de deportes se vio asimismo afectado, al igual que un comercio.

En Krivói Rog y Dnipropetrovsk por su parte el ataque con drones y misiles hirió a cuatro personas en total y causó daños a infraestructuras, un edificio administrativo, una empresa edificios de varias plantas, garajes y vehículos.

En Kremenchuk, el alcalde, Vitali Maletskí, indicó en Facebook que, debido al ataque, en parte de la ciudad no hay suministro eléctrico.

Siviridenko recalcó en su mensaje que "los edificios los restauraremos, pero las vidas perdidas no se pueden recuperar".

"El enemigo cada día terroriza y mata a nuestra gente en todo el país. El mundo debe reaccionar ante esta destrucción no solo con palabras, sino con acciones. Es necesario aumentar la presión de las sanciones, sobre todo contra el petróleo y el gas rusos. Se necesitan nuevas restricciones que golpeen la máquina militar del Kremlin", enfatizó.

"Y lo más importante: Ucrania necesita armas. Aquello que detenga el terror y no permita a Rusia intentar asesinar ucranianos cada día", agregó.