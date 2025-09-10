En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
El ejército ruso ha atacado con un nuevo récord de drones Ucrania y causa al menos dos muertos en Kiev
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Feijóo ve "inaceptable" la violación del espacio aéreo polaco por drones rusos: "Polonia cuenta con mi apoyo"
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que es "inaceptable" la violación del espacio aéreo polaco por drones rusos, si bien ha saludado que fueran "derribados". Según ha añadido, Polonia cuenta con su apoyo como aliado de la OTAN.
Las autoridades de Polonia han anunciado que han neutralizado en la madrugada de este miércoles los drones que han penetrado su espacio aéreo en el marco de un nuevo ataque del Ejército ruso contra Ucrania, en una acción que han denunciado como "una violación sin precedentes".
De hecho, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha avanzado que su Gobierno invocará el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte para formalizar consultas con el resto de aliados de la OTAN, una herramienta concebida para momentos en los que la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de un Estado miembro se ve amenazada.
España era en julio el cuarto país de la UE con más ucranianos con protección temporal
España era a finales del pasado julio el cuarto país de la Unión Europea (UE) con un mayor número de ucranianos con protección temporal, al haber acogido a 242.090 personas, solo superada por Alemania (1.203.715 personas), Polonia (993.665) y Chequia (380.680), informó este miércoles la agencia estadística europea Eurostat.
En comparación con finales de junio de 2025, había en la UE 28.600 ucranianos más con protección temporal, un aumento del 0,7 %.
Desde el inicio de la guerra por parte de Rusia en febrero de 2022, los países de la UE han dado protección temporal a 6,58 millones de personas huidas de Ucrania.
Sánchez ve "inaceptable" la violación del espacio aéreo de Polonia y recalca el compromiso con la seguridad en Europa
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de "inaceptable" la violación del espacio aéreo de Polonia por parte drones rusos que se ha producido durante la madrugada y ha recalcado el compromiso firme de España con la seguridad europea.
"La violación del espacio aéreo europeo por parte de Rusia es inaceptable", ha escrito Sánchez en su cuenta en la red social 'X', después de que Polonia haya derribado casi una veintena de drones rusos e invocado el artículo 4 del Tratado de la Alianza Atlántica.
"Expresamos toda nuestra solidaridad con Polonia, que siempre podrá contar con España en la defensa de nuestra paz y seguridad comunes", ha asegurado el jefe del Ejecutivo.
Rutte avisa de que la OTAN defenderá "cada centímetro de territorio"
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha advertido este miércoles de que los aliados "están decididos a defender cada centímetro del territorio" tras el derribo de varios drones rusos que violaron el espacio aéreo polaco esta madrugada.
"Lo que está claro es que la violación de anoche no es un incidente aislado", ha afirmado Rutte en una comparecencia desde la sede de la OTAN en Bruselas después de que el Gobierno polaco haya anunciado que invocará el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte para formalizar consultas con el resto de aliados de la OTAN.
El secretario general ha informado de que el Consejo del Atlántico Norte se ha reunido en la mañana de este miércoles para abordar la situación a la luz de la solicitud de consultas presentada por Polonia en virtud del artículo 4 del Tratado.
Las defensas aéreas de la OTAN contribuyeron a derribar los drones rusos en Polonia
Las defensas aéreas de la OTAN han ayudado a Polonia a derribar los drones rusos que esta madrugada invadieron el espacio aéreo polaco, informó la Alianza Atlántica en un mensaje en redes sociales.
"Numerosos drones entraron el espacio aéreo polaco durante la noche y se encontraron con las defensas aéreas polacas y de la OTAN", dijo la portavoz de la organización militar, Allison Hart, en un mensaje en redes sociales y añadió que el secretario general, Mark Rutte, está en contacto con las autoridades polacas.
Polonia denunció este miércoles un "acto de agresión" tras la violación de su espacio aéreo "sin precedentes" de drones rusos durante la madrugada, que ha obligado a cerrar varios aeropuertos y a convocar de urgencia una reunión de la Asamblea de Seguridad Nacional.
Metsola recalca el derecho a defenderse de Polonia ante los drones rusos en su territorio
La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, incidió este miércoles en el derecho a defenderse de Polonia tras la incursión de una decena de drones rusos en su territorio la pasada madrugada y señaló que en situaciones así se demuestra si la UE está preparada para defenderse de un ataque.
"Aún estamos viendo qué ha pasado, hemos visto la declaración del Gobierno y del primer ministro. Pero no se equivocan, Polonia tiene todo el derecho a defenderse ante cualquier ataque", dijo Metsola.
La presidenta de la Eurocámara recordó que Polonia no sólo es un Estado miembro de la Unión Europea sino también de la OTAN, órgano que prevé consultas entre los aliados cuando la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de sus miembros fuese amenazada.
Starmer califica de "profundamente preocupante" la violación del espacio aéreo polaco
El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó este miércoles de "profundamente preocupante" la violación del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos y consideró que se trató de una "acción extremadamente imprudente" por parte de Rusia.
"El brutal ataque de esta mañana contra Ucrania y la flagrante y sin precedentes violación del espacio aéreo polaco y de la OTAN por parte de drones rusos son profundamente preocupantes", señaló el primer ministro laborista en un comunicado.
"Esta fue una acción extremadamente imprudente por parte de Rusia y solo sirve para recordarnos el flagrante desprecio del presidente (ruso, Vladímir) Putin por la paz y el constante bombardeo que sufren a diario los ucranianos inocentes", añadió.
Polonia cita al encargado de negocios ruso por la incursión de drones en cielo polaco
El ministerio de Exteriores de Polonia citó hoy al encargado de negocios de Rusia, Andréi Ordash, por la incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco, informó la agencia RIA Novosti.
Ordash aseguró a la agencia RIA Nóvosti que las acusaciones surgidas de dicha incursión son "infundadas" y que Varsovia "no ha presentado ninguna prueba de que esos drones tienen origen ruso".
Polonia invoca el artículo 4 de la OTAN para abrir consultas con sus aliados
El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha anunciado ante el Parlamento que su Gobierno invocará el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte para formalizar consultas con el resto de aliados de la OTAN, una herramienta concebida para momentos en los que la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de un Estado miembro se ve amenazada.
Cualquier miembro de la organización puede invocar formalmente el artículo 4, que sería la antesala de alguna decisión o acción conjunta en nombre de la OTAN. La última vez que se aplicó este instrumento fue tras la invasión militar rusa de Ucrania, cuando Estonia, en coordinación con Letonia, Lituania y Polonia, pidió activar el artículo.
El propio Tusk ha hablado de "noche dramática" en el espacio aéreo del país tras el derribo de varios drones rusos que penetraron en el país durante un ataque contra Ucrania y ha resaltado que "lo más probable" es que se trate de "una provocación a gran escala", si bien ha destacado que Varsovia sigue en consultas con sus aliados.
Von der Leyen condena la incursión rusa en Polonia y anuncia una alianza de drones con Ucrania
La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, tildó este miércoles de "imprudente y sin precedentes" el ataque ruso con drones kamikaze que ha afectado esta madrugada a territorio polaco, y anunció una aportación de 6.000 millones de euros para crear una "alianza de drones" con Ucrania.
"Hoy hemos visto una violación imprudente y sin precedentes del espacio aéreo de Polonia y de Europa por más de 10 drones Shahed rusos. Europa comparte su plena solidaridad con Polonia", dijo Von der Leyen en su discurso durante el Debate del estado de la Unión Europea en el Parlamento Europeo.
La presidenta del Ejecutivo comunitario aseguró que se han producido "progresos reales" desde que los líderes europeos acompañaron a Washington al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para lograr compromisos de cara a las futuras garantías de seguridad y señaló que al menos 26 países se han comprometido a participar en ellas de una forma u otra.
