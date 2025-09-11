Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Mediadores árabes para Gaza coordinan la situación tras el ataque israelí contra Hamás en Doha

Egipto y Catar, mediadores en la guerra de Gaza, se coordinan este jueves sobre la situación de las negociaciones tras el ataque israelí del miércoles contra miembros del grupo islamista Hamás en Doha, que el país del golfo calificó como "terrorismo de Estado" y "traición", y alertó que acabará con el diálogo para liberar a los rehenes en manos de la formación palestina.

Según un comunicado de Exteriores egipcio, el titular de este departamento, Badr Abdelaty, viajó hoy a Doha "para expresar la plena solidaridad de Egipto con el hermano Estado de Catar, discutir formas de enfrentar la peligrosa escalada israelí y coordinar posiciones" respecto a la situación de las negociaciones y la respuesta árabe a Israel.

El viaje de Abdelaty coincide con una oleada de expresiones de solidaridad con Catar por parte de los miembros de la Liga Árabe, compuesta por 22 Estados, al considerar que la "agresión israelí" fue dirigida contra la soberanía del país del golfo.