Guerra en Ucrania
Dos cazas rumanos despegan ante la entrada de un dron cerca de la frontera ucraniana
Ocurrió durante un ataque ruso a instalaciones en suelo ucraniano cerca de la frontera
EFE
Bucarest
Dos cazas rumanos han despegado este sábado ante la presencia en el espacio aéreo del país de un dron, durante un ataque ruso a instalaciones en suelo ucraniano cerca de la frontera con Rumanía, informan fuentes militares.
El Ministerio de Defensa de Rumanía informó de que los dos aviones militares F-16 detectaron sobre las 18.23 hora local (17.23 en horario peninsular español) un dron, sobre cuyo origen no da detalles, sobre una zona no habitada en la zona de Tulcea, a unos 20 kilómetros de Ucrania, que luego desapareció del radar.
Defensa recordó en un comunicado que la ley le autoriza a derribar las aeronaves que entren en el espacio aéreo del país sin autorización.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Fiscalía pide una indemnización de casi 700.000 € al Ayuntamiento de Quartell a exediles del PP y dos empresarios
- Las obras en la Pista de Silla cortarán el tráfico de entrada a València
- Un cambio en el patrón meteorológico dejará consecuencias en el tiempo en Valencia en los próximos días
- Arde una nave que comercializa motos en Albuixech
- Ahora sufrimos la riada burocrática': los propietarios de más de 800 coches desaparecidos, en el 'limbo' sin poder cobrar las ayudas
- Catalá se compromete a derribar las Casitas Rosas
- Los vecinos de la Malva-rosa lamentan que Catalá no les haya consultado su plan para las Casitas Rosas
- Tercera concentración en Ontinyent por la millonaria Herencia Nadal
MundoMarino inaugura en València el Tour Blue Flag
Un proyecto de Cámara Valencia